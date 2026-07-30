Juan Pérez 30 JUL 2026 - 11:52h.

El conjunto blanco debe mirar al mercado para buscar un '9' suplente

Ponen un micro a Arbeloa en el entrenamiento con el Fulham y la gente alucina: "Qué hace con dos relojes"

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El interés creciente del Fulham de Álvaro Arbeloa en fichar a Gonzalo García finaliza con una de las operaciones más sorprendentes del actual mercado de fichajes por la alta cifra del canterano. El conjunto londinense deja 70 millones de euros en las arcas del Real Madrid en un traspaso histórico en el que el conjunto blanco se guarda una opción de compra preferencial para el futuro.

La información de la Cadena Cope desvela el traspaso cerrado después de varios días de negociaciones donde el tope parecía en los 60 millones. Gonzalo anotó ocho goles en la pasada temporada en sus 39 partidos con el Real Madrid, la mayoría con un rol de revulsivo en los últimos minutos que le dan ahora alas para probar suerte en la Premier League de la mano del entrenador que le ha dado la confianza de competir contra los mejores. Aún así las conversaciones entre ambos clubes están abiertas, porque el Fulham también negocia por César Palacios.

El margen económico del Real Madrid para buscar otra operación es gigantesco porque el montante total de este verano con la suma de los 70 millones de Gonzalo García dejan un total de 218 de millones solo en beneficios. Los jugadores formados en la fábrica que se han vendido este año sumaban 148 millones en caja antes del movimiento del Fulham, pero ahora el pico sube sobremanera.

El delantero está en lo más alto tras dejar 70 millones en el club, mientras que Nico Paz salió por 60 millones de euros. A partir de ahí hay un escalón hasta Víctor Muñoz (25 millones), Mario Gila (15), Álvaro Rodríguez y Álex Jiménez (12 millones cada uno), salidas de primer nivel a las que se suman las de Chema Andrés, Rafael Obrador, Fran García, Mario Martín, Yusi Enríquez o Jacobo Ramón.