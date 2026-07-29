Redacción ElDesmarque Madrid, 29 JUL 2026 - 10:37h.

El vídeo de un entrenamiento del conjunto londinense se está haciendo viral por los comentarios y gestos del técnico español

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Álvaro Arbeloa ya ha comenzado su nueva etapa como entrenador del Fulham. El técnico español dirigió esta semana su primer amistoso al frente del conjunto inglés, que empató 1-1 frente al Al-Ahli. Lo que realmente ha dado que hablar ha sido un vídeo publicado por el propio club durante un entrenamiento, en el que al extécnico del Real Madrid le colocaron un micrófono mientras dirigía la sesión.

El vídeo viral de Álvaro Arbeloa en uno de sus primeros entrenamientos con el Fulham

El Fulham ha compartido varias imágenes y vídeos del entrenamiento con Arbeloa equipado con un micrófono, permitiendo escuchar de cerca sus indicaciones, bromas y la forma en la que vive cada ejercicio junto a sus futbolistas. Un contenido habitual en muchos clubes, pero que en esta ocasión se ha hecho viral por las reacciones que ha generado.

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En las redes sociales no han tardado en aparecer comentarios de todo tipo. Algunos aficionados han comparado el vídeo con una serie de ficción: “Si te gustó la serie original, no te pierdas la temporada dos de The Coach en Fulham” y le han llamado “el Michael Scott de los banquillos”, en referencia al conocido personaje de la serie The Office.

Otro detalle que no ha pasado desapercibido para los seguidores fue que Arbeloa llevaba dos relojes durante el entrenamiento, una imagen que ha desatado todo tipo de bromas. Más allá del tono humorístico, el vídeo también muestra a un entrenador muy participativo, cercano con sus futbolistas y pendiente de corregir detalles durante la sesión.

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Álvaro Arbeloa también está siendo protagonista en el mercado de fichajes del Fulham

En el mercado de fichajes, el español también está siendo protagonista ya que pretende reforzar al Fulham con futbolistas a los que conoce perfectamente de su etapa en el Real Madrid. Uno de los grandes objetivos sigue siendo Gonzalo García y, en las últimas horas, Fabrizio Romano también ha informado del interés del club inglés por César Palacios, otro de los jóvenes talentos a los que Arbeloa dio protagonismo durante su etapa en la cantera blanca.