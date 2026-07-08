Celia Pérez 08 JUL 2026 - 01:22h.

El técnico emprende una nueva aventura en la Premier League

Jude Bellingham se 'presenta' ante José Mourinho y manda un mensaje a Xabi Alonso, Arbeloa y al madridismo

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Ya es oficial: Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham. El conjunto inglés ha hecho oficial esta noche la contratación del técnico español después de abandonar el banquillo del Real Madrid este verano. Tras uno meses varios convulsos al frente de la primera plantilla encara hora una nueva etapa en la que redirigir su carrera profesional en un nuevo proyecto en Inglaterra.

Arbeloa llegó al primer equipo para sustituir a un Xabi Alonso con el que ahora se verá las caras en la competición inglesa. De hecho, la primera jornada de la Premier League ya depara un Fulham-Chelsea con el cara a cara entre ambos. Será la primera prueba de fuego para el salmantino que llega a Craven Cottage firmando tres años, hasta el verano de 2029.

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El Fulham anuncia la llegada de Álvaro Arbeloa

"El Club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Fulham.

El técnico de 43 años ha firmado un contrato de tres años que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2029.

Tras una exitosa carrera como jugador, Arbeloa ha desarrollado su trayectoria como entrenador en el que posiblemente sea el club más grande del mundo, comenzando en las categorías inferiores del Real Madrid antes de hacerse cargo del primer equipo la temporada pasada.

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Álvaro Arbeloa: “Es un verdadero honor para mí emprender esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido al Sr. Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League.

“Tengo muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con la afición del Fulham y de comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana. Estoy seguro de que disfrutaremos de una experiencia increíble juntos.

“¡Vamos Fulham!", anunció el Fulham en un comunicado.