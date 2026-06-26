Manuel Ángel entra en el radar del Fulham de Álvaro Arbeloa

Celia Pérez 26 JUN 2026 - 13:23h.

También está en la agenda de equipos como el Dépor y el Alavés

Mourinho, papel clave en la renovación de Vinicius con el Real Madrid

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Parece ser que Manuel Ángel apunta a ser uno de los nombres propios del verano. El canterano del Real Madrid ha aparecido estos días en la agenda del Dépor, que busca refuerzos para en su vuelta a Primera división, pero al que ahora también se ha unido el Deportivo Alavés, que rastrea centrocampista, y el Fulham, donde va a aterrizar Álvaro Arbeloa.

Y es que el conjunto inglés ya está manos a la obra para conseguir un proyecto para Arbeloa. El técnico tiene un acuerdo cerrado con el Fulham por tres años y sólo faltan flecos burocráticos para que se pueda hacer oficial su fichaje. A falta de oficializar su llegada, el club ya pone en punto de mira en los refuerzos necesarios y ahí aparece el nombre de Manuel Ángel.

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Según publica El Correo este viernes, Manuel Ángel se ha convertido en una de las opciones que el Deportivo Alavés maneja para reforzar el centro del campo ante la incertidumbre que viven con el futuro de Antonio Blanco. La perla de la cantera es seguida desde hace tiempo por la dirección deportiva babazorra, pero no es un fichaje fácil. A sus 22 años y con un año aún de contrato por delante en la casa blanca no le faltan pretendientes.

El centrocampista ha rendido a un gran nivel en Primera RFEF y ha tenido participación en el primer equipo blanco. En Primera ha conseguido jugar cuatro partidos, más otros dos de Champions. Todo ello ha provocado que tras él andan clubes de Primera división, pero también de la Serie A y de la Bundesliga, sin olvidar al Fulham de Arbeloa, su gran valedor en Valdebebas.

Su futuro por el momento sigue siendo una incógnita por lo que habrá que esperar a un verano en el que apunta a que arrancara la pretemporada con el cuadro banco.