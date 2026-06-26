Redacción ElDesmarque 26 JUN 2026 - 12:09h.

El delantero despierta el interés de infinidad de clubs, pero prioriza seguir en España

El regreso de Ron Gourlay no cambia el problema del Valencia CF: sin sitio para los fichajes

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ValenciaGonzalo García, delantero del Real Madrid, es uno de los hombres de moda en el mercado de fichajes. No hay semana que no le salga algún club que ha llamado a su puerta. Bien sean de España, como la Real Sociedad, bien del extranjero como el Como. Su futuro en el Real Madrid de Mourinho no está nada claro y será el nuevo y flamante técnico portugués quien decida qué sucede con el ariete.

Paralelamente, el Valencia CF, tal y como ha venido informando ElDesmarque, busca futbolistas en todas las posiciones. Además, sondea el mercado español para darle sentido de pertenencia al equipo. El escenario che en la delantera tiene a Hugo Duro, uno de los máximos goleadores españoles en los últimos tiempos, y a Umar Sadiq, pero quiere más. Lucas Beltrán no sigue y el club ha puesto en el mercado a André Almeida. Necesita un punta y Gonzalo García futbolísticamente encaja, otra cosa bien distinta es la posibilidad real.

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La situación de Gonzalo García

Gonzalo García, tal y como ha venido informando ElDesmarque, está en la lista de jugadores que pueden salir este verano del Real Madrid, pero antes de tomarse esa decisión, en el club blanco quieren que Mourinho decida, que lo vea en pretemporada y entonces se estudie su salida. Ahí, según ha avanzado Ignacio Sánchez en su cuenta de X, el Valencia CF es uno de los clubs españoles que ha preguntado por la situación de Gonzalo. También hay interés de dos clubes italianos, pero el jugador, en caso de tener que dejar el Real Madrid, prioriza continuar en LALIGA. Mourinho decide.

Dicho esto, el conjunto merengue aspira a cobrar un elevado traspaso por él quedándose una opción de recompra, situación que descabalgaría inmediatamente al Valencia CF y, además, parece imposible que fuera a cederlo y menos a un club que no juega competición europea.