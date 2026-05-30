El retrato robot de los fichajes que busca el Valencia CF: Calidad, mentalidad y piernas

El espejo donde mirarse es el mercado de invierno

Europa en el Nou Mestalla, Corberán y fichajes: las líneas maestras del segundo año de Ron Gourlay y los fichajes del Valencia CF

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ValenciaEl retrato robot de los jugadores que tendrá el Valencia en su punto de mira para este próximo mercado de fichajes, donde todavía se esperan que haya por lo menos 4 ó 5 llegadas está definido. Aprovechando esta primera semana sin competición, la entidad busca jugadores que cumplan tres cualidades imprescindibles para lograr el objetivo innegociable que es empezar en el Nou Mestalla jugando en Europa. Bajo esta premisa trabajan Ron Gourlay, Carlos Corberán, Lisandro Isei cuando hablan con agentes y responsables de scouting y de captación del club. En ElDesmarque desgranamos las tres condiciones que deben cumplir los fichajes que han llegado (De Haas y Dieng) y que vendrán: Calidad, mentalidad y piernas. El espejo donde mirarse es el mercado de invierno

Futbolistas con calidad y nivel Valencia CF

La frase parece sencilla, pero encierra muchos matices y que se resumen básicamente en que el Valencia CF fichará a futbolistas de calidad a Valencia. El club sabe y es consciente del pasado de la entidad, de lo que ha significado en el mundo del fútbol europeo y de la importancia que sigue teniendo el nombre de Valencia en el panorama internacional. Por ese motivo, este año la idea es subir la apuesta y firmar futbolistas que, sí o sí, demuestren que tienen capacidad y calidad futbolística, para mejorar la plantilla que hay.

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La segunda cualidad que el Valencia busca es mentalidad

Este año, el equipo ha sido inconsistente en muchas facetas y momentos del la temporada, en especial en la primera vuelta, a modo general, pero también durante muchas fases de los partidos. Por eso, el retrato robot de los fichajes incluye la mentalidad como segunda condición imprescindible. La mentalidad para competir es una cualidad que se aprenden con la experiencia, pero que también algunos futbolistas tienen de forma innata desde jóvenes. Por eso, al analizar una contratación, el Valencia CF busca fichajes que hayan demostrado ser competitivos y mentalmente fuertes.

La tercera condición es física, pero no solamente física: Piernas

En el departamento de reclutamiento del Valencia CF, por piernas en el Valencia definen a los futbolistas que, además de estar físicamente en perfectas condiciones, también lo estén psicológicamente para aguantar los 95 minutos que dura hoy en día un encuentro de LALIGA. Es decir, que compitan igual saliendo en el minuto cero del choque como entrando en el 80 y que, además, esa competitividad y ese físico les aguante durante todo el tiempo que están en el campo.

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El Valencia ha sufrido este año muchos reveses futbolísticos por no llegar a los minutos finales con capacidad para cerrar los partidos. Sirve de modelo en especial la primera vuelta, donde ante equipos como el descendido Oviedo, al Valencia CF le remontaron partidos al final.

De esta forma, cuando se escuchen un nombre relacionado con el Valencia CF, si reúne las tres condiciones que incluyen el retrato robot descrito, tiene opciones de fichar en Mestalla: Calidad Valencia, mentalidad Valencia y piernas.