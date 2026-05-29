David Torres 29 MAY 2026 - 18:28h.

Ha sido citado para dos amistosos con su selección, el club anunciará en breve su continuidad

Dimitrievski espera que el Valencia CF lo fiche y jugar en Europa: "Estoy feliz aquí y se me nota"

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ValenciaEl seleccionador nacional absoluto de Macedonia, Goce Sedloski, anunció la lista de jugadores que formarán parte de la convocatoria para los próximos partidos amistosos fuera de casa contra Bosnia y Herzegovina (29 de mayo) en Sarajevo y Turquía (1 de junio) en Estambul. El seleccionador nacional tendrá a su disposición a 27 jugadores, entre ellos, el guardameta del Valencia CF, Stole Dimitrievski De esta forma, el cancerbero, como le pasa a Javi Guerra y a Eray Cömert, tendrá que aplazar unos pocos días más sus vacaciones veraniegas. En el caso de Stole no interrumpirá, en ningún caso, su regreso. Está citado la primera semana de julio para comenzar la pretemporada y lo hará ya con un nuevo contrato.

El contrato de Stole Dimitrievksi, a punto

Su nuevo contrato le cogerá, por tanto, trabajando con su selección o ya de vacaciones. No en vano, según ha podido confirmar ElDesmarque, la intención del Valencia CF es anunciar en breve ("pronto") la ampliación de contrato del meta macedonio. Este medio ya informó el pasado 25 de febrero que el club tenía claro su plan para la portería. Rivero renovaba como tercer portero, Julen Agirrezabala no seguiría y Dimitrievski iba a ser la gran apuesta.

El contrato que tendrá Dimitrievski es conocido por ambas partes, pues se firmó cuando llegó y depende únicamente del Valencia CF para hacerlo efectivo. Simplemente tiene que pagar un bonus de medio millón de euros al futbolista para quedarse al cancerbero. Inmediatamente, se activa un nuevo contrato que ya tiene pactadas las cantidades de su sueldo (mejora su salario) y la duración del mismo: hasta 2028, dos temporadas más.

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"Yo estoy feliz con el club y se me nota"

El jugador, entretanto, es feliz y no oculta que quiere quedarse en Mestalla. "Yo estoy encantado, he trabajado desde el primer momento que he llegado, en la segunda vuelta, he ayudado al equipo al máximo de lo que he podido y es mi trabajo. La pregunta es para el club, no para mí, yo peleo cada partido y estoy trabajando cada partido para poder ganar y dar puntos desde la portería, defendiendo y dejando la portería cero", dijo. Y añadió: Es mi representante con el club quien debe hablarlo, pero seguro que pronto se sabrá mi futuro. Yo estoy feliz con el club y se me nota. Estoy feliz, cuando he jugado la segunda vuelta, se me ha visto, estoy feliz, por eso he dado el nivel que ha dado desde la portería".