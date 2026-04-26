David Torres 26 ABR 2026 - 08:30h.

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ValenciaStole Dimitrievski sella su renovación. El cancerbero de Macedonia del Norte tenía ya ganado el corazón de los aficionados valencianistas, del entrenador y del club, pero sus dos últimos partidos, en especial su intervención ante el Girona, han terminado por cerrar cualquier duda sobre su continuidad (que en realidad ya no existía) Nadie en las oficinas de la plaza de la afición, duda que había que activar de forma inmediata los dos años de contrato extra que tiene Stole Dimitrievski para continuar en el Valencia hasta 2029.

En todo caso, actuaciones como las de las últimas semanas en las que sumó directamente el cuatro puntos con el empate ante el Mallorca y la victoria ante el Girona, con una parada salvadora en el último encuentro han terminado de concluir un debate que en realidad, según ha podido saber ElDesmarque y ha venido informando, estaba decidido desde hace tiempo.

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Rivero, Dimitrievski y otro

Este portal ya informó el pasado 25 de febrero que el club tenía claro su plan para la portería. Rivero renovaba como tercer portero, Julen Agirrezabala no seguiría y que Dimitrievski iba a ser la gran apuesta. El futbolista en marzo 'se dejaba querer'. "Tanto yo como el club estamos totalmente centrados en los últimos partidos para acabar lo más arriba posible en LALIGA. Sin duda, habrá negociaciones pronto. Ojalá podamos llegar a un acuerdo que nos convenga a las dos partes", afirma. Era una salida hacia adelante porque la realidad es que la renovación de Stole es un hecho porque es unilateral.

Las condiciones para renovar a Dimitrievski

El Valencia depende de sí mismo para hacerla. Simplemente tiene que pagar un bonus de medio millón de euros al futbolista para quedarse al cancerbero y además ya tiene pactadas las cantidades de su sueldo y la duración de su nuevo contrato: hasta 2028, dos temporadas más.

Desde febrero el asunto estaba encaminado, según confirmó Ron Gourlay y parecía evidente que se iba a ejecutar esa opción, cuestión que ya está decidida y que verá la luz cuando el Valencia CF se garantice la permanencia. Hasta el final de temporada de junio hay de tiempo para activar la cláusula de renovación automática.

Dicho esto, eso no significa que el Valencia no vaya a fichar un tercer portero para la temporada que viene. De hecho, el plan del club está marcado desde hace meses. El Valencia renovó a Cristian Rivero como tercer portero, apostará por Stole Dimitrivski y firmará a un segundo cancerbero que le pelee la titularidad, pero teniendo el portero de Macedonia del Norte, los galones porque se los ha ganado en el campo.

Corberán se rinde a Dimitrievski: "Fundamental para el Valencia CF"

Carlos Corberán no quiso mojarse sobre el futuro de Stole tras la conclusión del choque, pero la opinión del técnico en esta organización deportiva dirigida por Gourlay es clave. Sus palabras al final del encuentro no admiten dudas. "De futuro no soy quien para hacer valoraciones, pero sí del presente donde Dimitrievski lo merece. En los últimos 4 puntos ha sido vital. Siempre he sentido que teníamos la portería bien cubierta, Julen empezó jugando, pero Dimi supo trabajar y esperar su momento, y cuando ha llegado está dándonos mucho, igual que ha pasado a otros compañeros en otras posiciones. Para el Valencia CF era fundamental tener dos porteros con nivel de titular", dijo