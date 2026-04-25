Joaquín Anduro 25 ABR 2026 - 21:11h.

Míchel hace autocrítica tras caer en Mestalla

El uno por uno y notas del Girona ante el Valencia en Mestalla con seis suspensos y dos señalados

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El Girona ha caído en su visita al Valencia por 2-1 en un partido en el que la reacción del conjunto catalán llegó tarde ya con dos goles de ventaja para el equipo che en Mestalla. Así lo ha reconocido Míchel Sánchez, que habló tras el encuentro en Movistar+ junto a Carlos Corberán y alabó los diferentes registros del conjunto valencianista y su error y el de su equipo a la hora de plantear el encuentro.

Míchel Sánchez, tras el Valencia-Girona

Análisis del partido: "Estoy disgustado. Normal porque estamos todos en una situación difícil. Creo que el Valencia ha sido mejor durante 60 minutos de partido y la última media hora, con el 2-1, creo que les han entrado un poco las dudas y nosotros hemos dado un paso adelante. Pero el primer tiempo estaba más cerca de lo que estaban proponiendo ellos. Sobre todo, esperar en un bloque medio y salir a la contra porque es un equipo que tiene bien el balón y pensábamos que íbamos a tener que presionar mucho y creo que mi equipo se ha equivocado en esto, nos hemos equivocado en esto. Nos hemos equivocado en no generar profundidad y ellos son un equipo que tiene todos los registros: te puede dominar y te puede correr. Y creo que en la primera parte y hasta el minuto 60 estaba todo mucho más hacia su lado que hacia el nuestro. Luego es verdad que los cambios nos han dado un poco más de profundidad y agresividad y es verdad que el 2-1 nos ha venido bien para darnos mucha más energía y lo hemos intentado hasta el final. Partido igualado en esos minutos, ha podido pasar cualquier cosa. Pero ya lo digo, 60 minutos del Valencia y 30 nuestros".

Peligro de Stuani con su entrada en los últimos minutos: "Sí, tenemos dos lesiones importante con Abel y Vanat y Stu está cogiendo su mejor nivel. Le necesitamos mucho. En esa jugada, gran parada de Dimitrievski pero veníamos de una jugada que la hemos salvado, creo que Francés con la cabeza, en una situación clara de gol de Hugo Duro. Ha habido alternativas para los dos equipos en esos 10-15 minutos y es verdad que esa sensación hace que parezca que el partido ha sido muy loco pero los dos hemos tenido nuestros momentos. Eso es bueno para el espectador, para nosotros un poco de sufrimiento, pero al final toca seguir. Ellos, con una victoria importante y nosotros a buscar el viernes una victoria que nos acerque a ese objetivo que los dos buscamos".

Siguiente partido del Girona, otro duelo directo ante el Mallorca: "Sí, es cada partido lo hemos hablado antes en la previa, el Valencia si gana al Atlético de Madrid el domingo, igual mira para arriba. Es muy difícil todo y es un sufrimiento pero en esto hay que ir partido a partido. Es un partido importantísimo contra el Mallorca, necesitamos ganar, evidentemente, pero hay que seguir y seguir porque quedarán cinco jornadas muy complicadas".