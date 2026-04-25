Ramazani: "Cuando vi que la tenía Guerra sabía que tenía que correr"

David Torres 25 ABR 2026 - 20:59h.

Notas y uno por uno Valencia ante el Girona: Dimitrievski sobresale en un equipo de notables

Ramazani: "Lo de Dimitrievski ha sido fenomenal. Confiamos en él siempre"

Compartir







ValenciaEl jugador del Valencia CF, Largie Ramazani ha analizado el partido disputado contra el Girona en el que él fue el autor de uno de los dos goles de la victoria contra los gerundenses. El belga, ovacionado en Mestalla cuando fue sustituido, fue uno de los destacados en el trascendental triunfo ante los catalanes que permite a los de Mestalla poner tierra de por medio con el descenso.

"Era importante ganar hoy. Nos quedan cinco finales. Ha sido posible con la afición", ha dicho Ramazani en DAZN al final del choque.

Además, ha comentado en la radio oficial las siguientes cuestiones:

Parada clave de Dimitrievski

"Dimi ha estado fenomenal. Estamos juntos hasta el final. Estamos felices"

Pelea por la salvación

"Vamos a seguir hasta final de temporada. Tenemos que jugar y presionar así. Estos son tres puntos muy merecidos. Hemos sido valientes y un buen partido. Esta es la línea hasta final de temporada"

El triunfo hace bueno el punto de Mallorca

Venimos de un período muy difícil y reaccionar así es importantísimo.

¿Qué pasó en la primera mitad?

En la primera parte nos faltó acertar la última decisión, pero en la segunda nos calmamos y la metimos en la portería.

Sexto gol en su cuenta ¿cómo fue?

He visto que el balón le caía a Javi y sabía que iba a correr. Después tuve la cabeza fría para marcar.

Y luego Dimitrievski, sensacional

Lo de Dimitrievski ha sido fenomenal. Confiamos en él siempre. El triunfo es de la afición nos ha ayudado mucho. Ahora hay que seguir en esta línea y a por el Atlético.