David Torres 25 ABR 2026 - 19:23h.

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ValenciaHabía runrún con los colegiados porque el CTA había designado para el Valencia- Girona el mismo árbitro VAR que se tragó y no quiso revisar el claro penalti de Maffeo sobre Gayà en Mallorca. Y pronto, al cuarto de hora, Valentín Pizarro Gómez ya había demostrado que la inquietud de los valencianistas estaba

Corría el minuto 16 de partido cuando el colegiado Muñiz Ruiz no quiso señalar un penalti claro sobre Sadiq. El público de Mestalla estaba encendido con el colegiado y Valentín Pizarro Gómez, que ya no vio el penalti en Mallorca de Maffeo sobre Gayà, esta vez sí lo revisó. Sin embargo, su decisión fue clara: señaló córner.

Los jugadores se comían al colegiado que, todo sea dicho de paso, había dicho desde el principio que no era acción punible aunque el agarrón de Arnau sobre el delantero era clarísimo.

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Llueve sobre mojado

La afición se indignó porque llovía sobre mojado y porque el colegiado estaba penalizando infinidad de veces y faltas, cuanto menos cuestionables, cada poco tiempo. Y es que, esta misma semana, el Valencia CF montó en cólera y protestó amargamente pública y privadamente contra el CTA por la no revisión del penalti de Gayà.

Ron Gourlay, CEO de fútbol , aseguró que estaba "muy decepcionado. Estoy muy enfadado. No lo entiendo. Espero que alguien me explique la situación. Porque no es la primera vez que pasa esta temporada. Ha habido otras tres ocasiones, contra Osasuna, Villarreal y Alavés, en las que estas decisiones nos han perjudicado por muy poco margen", dijo.

Luego el club contactó de forma privada con el CTA que "respondió" designando a Valentín Pizarro Gómez que, de nuevo, fue protagonista en Mestalla.