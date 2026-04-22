David Torres 22 ABR 2026 - 14:21h.

El Valencia CF se queja del arbitraje Soto Grado y el no penalti sobre Gayà

El Valencia CF cambia el tono y estalla contra el penalti sobre Gayà: "Que me lo expliquen"

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ValenciaSigue la polémica y el escándalo por el penalti no pitado sobre Gayà en Son Moix. El capitán fue cazado por Pablo Maffeo cuando se disponía a centrar dentro del área. El de Pedreguer pudo poner el balón pero con la dificultad propia de un pisotón en el tendón de aquiles. Pepelu, Corberán y el propio Valencia CF protestaron ya este martes, pero la cosa sigue. Este miércoles, el club, que ya cambió su tono con un tuit pidiendo explicaciones, ha vuelto a la carga. Y es que, en Valencia escuece el penalti de Ramazani en Villarreal; el que no pitaron al propio Ramazani ante Osasuna y el de Toni Martínez en Mestalla,

Ron Gourlay toma la palabra: "No es la primera vez que pasa esta temporada"

Este miércoles quien ha tomado la palabra ha sido Ron Gourlay. El CEO de fútbol, a su salida a las oficinas del club, ha hecho unas declaraciones que ponen de manifiesto el cabreo del club por la acción y por la reiteración. "Estoy muy decepcionado. Estoy muy enfadado. No lo entiendo. Espero que alguien me explique la situación. Porque no es la primera vez que pasa esta temporada. Ha habido otras tres ocasiones, contra Osasuna, Villarreal y Alavés, en las que estas decisiones nos han perjudicado por muy poco margen", ha asegurado.

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"Así que necesito que me aclaren la situación. El club necesita que le expliquen por qué no se recurrió al VAR. Había tiempo. Necesitamos respuestas. Estoy muy molesto y muy, muy decepcionado", concluyó en declaraciones a los medios de comunicación presentes en las oficinas.

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¿Qué pasó? ¿Un pisotón residual? Ni lo revisó, ni el VAR intervino

El Mallorca y el Valencia empataron este martes 1-1 en el Estadi Mallorca Son Moix. Samú adelantó al Mallorca en el minuto 49 tras una asistencia de Sergi Darder, pero, después de los cambios, el Valencia CF dominó. Umar Sadiq igualó para el Valencia en el minuto 67, asistido por Javi Guerra y los de Carlos Corberán tuvieron oportunidades para ganar el partido, una de las más claras en el 95.

Gayà se iba por la banda izquierda, entraba en el área y centraba un balón franco que los delanteros no acertaron a rematar. Quizá su disparo salió más abierto de lo que tocaba porque Pablo Maffeo, lateral del Mallorca le pisó el tobillo. Era penalti claro.

César Soto Grado decidió no pitarlo y, lo que encendió más a los jugadores, ni tan siquiera esperó o consultó al VAR, como sí hizo hace unas semanas con el Alavés en Pamplona, por ejemplo. Decidió que no era falta y prefirió no complicarse la vida. Debió interpretar que el pisotón era residual (llegaba después del centro), pero en realidad fue una acción temeraria y debió pitar penalti y sacarle amarilla al lateral mallorquinista. Valentín Pizarro Gómez, del comité Madrileño estaba en el VAR, no quiso intervenir ante la indignación de los valencianistas que aún persiste.

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