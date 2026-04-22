David Torres 22 ABR 2026 - 09:05h.

El Valencia CF cambia el tono y estalla contra el penalti sobre Gayà: "Que me lo expliquen"

Soto Grado pitó una acción igual a Toni Martínez ante Osasuna

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Horas después de que el Valencia CF empatara en Son Moix (1-1) a pesar de un penalti claro no pitado sobre Gayà provocado por Maffeo en el minuto 95, sigue la indignación en el valencianismo. Todo ocurrió en el último lance del choque, Gayà se iba por la banda izquierda, entraba en el área y centraba un balón franco que los delanteros no acertaron a rematar. Quizá su disparo salió más abierto de lo que tocaba porque Pablo Maffeo, lateral del Mallorca le pisó el tobillo. Era penalti claro y el colegiado, Soto Grado, lejos de revisarlo o esperar al VAR dio por finalizado el encuentro en medio minuto, sin permitir que la acción, clara, fuera analizada.

El Valencia CF pone el grito en el cielo y compara

Ante la acción, sobre el césped se vio a los futbolistas protestarle al colegiado. Hugo Duro lo cogía por el hombro incluso. Después, primero fue Pepelu criticó la acción del penalti; después fue Carlos Corberán quien criticó con dureza el asunto. "La verdad que son situaciones que te dejan confundido, porque el criterio es dispar. Hay veces que se interpreta que son penalti y otras que no se interpreta así. Creo que hay que tratar de hacer más objetivos ciertas situaciones del juego para que no sean tan interpretables y que sepamos con más claridad la consecuencia de las acciones, si son residuales clarificarlo más, porque ayuda al jugador, ayuda al juego, ayuda al espectador, porque la confusión únicamente genera frustración y una pena que el Valencia sea el segundo equipo más perjudicado en esas decisiones.", dijo el entrenador valencianista.

Y el club, que habitualmente no se queja de estas situaciones, también fue a la carga en redes sociales preguntándose "¿Cuál es la diferencia? Que me lo expliquen"

El otro precedente que sí fue con Soto Grado

Sin embargo, en sus protestas al Valencia CF se le pasó una acción que también tiene como protagonista a Soto Grado. Fue hace unos días en Vitoria. Deportivo Alavés y CA Osasuna se repartieron los puntos en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. El choque estuvo marcado por una acción que igualó la contienda para los de Quique Sánchez Flores.

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Toni Martínez pediría penalti en una acción posterior debido a un pisotón flagrante de Catena. El delantero solicitaba la revisión del VAR, César Soto Grado acudiría y señalaría la pena máxima, que transformó Lucas Boyé, que llevaba pocos minutos sobre el terreno de juego, para empatar de nuevo el partido. Esta vez, Soto Grado sí escuchó al VAR

¿Por qué debió señalarse como penalti?

La entrada de Maffeo, como el pisotón de Catena, es temeraria, lo que implica amonestación (tarjeta amarilla) y por tanto la jugada pasa de ser una acción residual (producida por la propia inercia de ir a disputar un balón) a castigarse como penalti. Es decir, no se evalúa si influye o no en el devenir de la jugada, sino la gravedad de la entrada en sí. Por lo tanto, es amarilla y penalti. Soto Grado y Pizarro Gómez en el VAR no quisieron verlo.