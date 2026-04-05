Alavés y Osasuna se quedan a medias a instancias del VAR

Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 23:08h.

Dos penaltis acabaron decidiendo el signo del partido

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Deportivo Alavés y CA Osasuna se repartieron los puntos en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. Un duelo en el que los de Alessio Lisci comenzaron mejor, aunque el conjunto dirigido por Quique Sánchez Flores no le perdería la cara al encuentro en ningún momento. Finalmente el duelo se decidiría a instancias del VAR, con un penalti para cada bando.

El conjunto rojillo comenzó llevando mucho peligro a la portería del conjunto babazorro. Rosier logró marcar apenas en el minuto 4 de partido, llegando al área con contundencia por el lado débil e imponiéndose a Yusi, a quien le cogió la espalda con facilidad. Pocos minutos después, Osasuna volvió a asustar con un centro de Kike Barja hacia Rubén García, cuyo remate con bote incluido paró Sivera con una palomita espectacular.

Poco a poco, el Alavés empezó a sumar pases mediante la salida de balón del propio Víctor Parada, que estuvo bien en salida de balón, y mediante un buen Pablo Ibáñéz, que apareció para pedir la pelota al pie y dar criterio a las posesiones de los de Quique Sánchez Flores. De este modo llegaron algunos acercamientos peligrosos, como un remate de Jon Guridi que paró el portero o un par de tiros de Toni Martínez que no encontraron portería. Sin embargo, el gol del empate llegó tras un pase por arriba de Antonio Blanco a la espalda de Catena, que Toni Martínez se lanzó a cazar y acabó batiendo a Sergio Herrera.

La segunda parte del Alavés - Osasuna, patas arriba a instancias del VAR

Ya en la segunda parte, Quique cambió toda la banda izquierda, dando entrada a Abde Rebbach y Carles Aleñà por Yusi y Guridi. De las botas del marroquí surgió la siguiente ocasión de peligro, que acabó en córner. La acción posterior finalizó con un remate bastante forzado de Víctor Parada y otro tiro desde la frontal del propio Aleñà, que se marchó fuera.

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Alessio Lisci también agitó el árbol, dando entrada a Víctor Muñoz por Kike Barja. El cambio le sentó bien a los rojillos, que sumaron algún acercamiento más, pero los babazorros se defendieron bien y no pasó a mayores. Rubén García volvería a intimidar la portería de Sivera al controlar un intento de disparo de Rosier. El 'Joker' recogió el balón dentro del área y tiró buscando el palo corto, pero el portero valenciano respondió bien.

Justo tras esta ocasión, Lisci dio entrada a Raúl García de Haro, Iker Muñoz y Abel Bretones (este en banda derecha) para acabar jugando con dos puntas y buscar el gol. En la acción casi posterior, Víctor Muñoz cayó dentro del área babazorra en una acción que no parecía entrañar peligro, pero Tenaglia se lanzó a ras de suelo y derribó claramente al extremo rojillo. Había dudas con la acción y la repetición no termina de dejar claro el contacto. Sin embargo, el colegiado fue firme en su decisión y Ante Budimir lo transformaría en el minuto 80 de partido para poner a los rojillos por delante.

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Sería el último servicio del croata, a quien Lisci sustituiría por Manu Herrando para tratar de mantener el resultado, aunque unos instantes antes pudo empatar el Alavés por medio de una falta botada por Aleñà que se paseó muy cerca de la portería rojilla, aunque no encontró rematador. Justo después, Toni Martínez pediría penalti en una acción posterior debido a un pisotón flagrante de Catena. El delantero solicitaba la revisión del VAR, César Soto Grado acudiría y señalaría la pena máxima, que transformó Lucas Boyé, que llevaba pocos minutos sobre el terreno de juego, para empatar de nuevo el partido.