Uno por uno y notas del Alavés ante Osasuna, con cinco notables y tres suspensos

Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 23:00h.

Así jugaron los futbolistas de Quique Sánchez Flores ante el conjunto rojillo

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Deportivo Alavés y CA Osasuna empatarían a dos en el partido correspondiente a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. Ponemos notas a los jugadores de Quique Sánchez Flores en su encuentro frente a los rojillos.

Antonio Sivera (6): Dejó varias paradas de mérito que permitieron al Alavés mantenerse con vida durante casi todo el partido. No pudo hacer nada en ninguno de los dos goles.

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Jonny Otto (6): De menos a más. En la primera parte sufrió bastante por su costado, no supo parar a Kike Barja, que puso varios centros peligrosos, ni tampoco las subidas de Javi Galán. Con Víctor Muñoz se defendió mejor, con varias intervenciones defensivas importantísimas cerca del área alavesista.

Nahuel Tenaglia (3): Bien en la defensa en la frontal del área, pero perdió la marca en un par de ocasiones de peligro de Osasuna. Además, provocó el penalti que le costó el partido al Alavés en una acción que, inexplicablemente, fue a ras de suelo.

Víctor Parada (6): En salida de balón estuvo acertado, buscando siempre al hombre libre en el perfil izquierdo y propiciando que el Alavés saliera bien de la presión rojilla. También intervino para abortar algún conato de ataque de Osasuna, incluido un tiro bloqueado dentro del área.

Yusi Enríquez (3): Poco en defensa, donde Rubén García le cogió la espalda con cierta facilidad, y poco en ataque, donde sí que se incorporó pero no tuvo acierto en ninguna de sus acciones. Salió al corte, llegó tarde y perdió la marca de Rosier en el primer gol de Osasuna, y también en alguna jugada más por arriba que bien pudo acabar en gol. Sustituido al descanso.

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Ángel Pérez (4): Desaparecido. Jonny Otto echó de menos que ayudara más en defensa, y en ataque le costó crear peligro por su banda.

Antonio Blanco (7): Bien a nivel defensivo, ayudando por todo el ancho de su propio campo. Con balón estuvo algo fallón, pero puso el pase de gol a Toni Martínez con un gran balón a la espalda de Catena.

Pablo Ibáñez (7): Puso mucho criterio cuando el Alavés tuvo el balón. Su efectividad en el pase permitió que el equipo se fuera asentando poco a poco y yendo de menos a más en la primera mitad.

Jon Guridi (5): Tarde en las ayudas defensivas. Con el balón en los pies arriesgó poco, aunque tuvo un par de remates que bien pudieron acabar en gol. Quique le cambió al descanso.

Toni Martínez (8): Marcó un gol fruto de su confianza, en un balón a la espalda de la defensa y con un remate que pilló a Sergio Herrera a media salida, poniendo el balón lejos de su alcance en un remate con el exterior de la bota cuando ya parecía perdido. Dejó otro par de disparos en la primera mitad con bastante peligro. En la segunda parte provocó el penalti que supondría el empate del cuadro babazorro.

Ibrahim Diabaté (5): Mucho trabajo fuera del área, cayendo a bandas (sobre todo a la derecha) y ayudando a su equipo a progresar en ataque.

Abde Rebbach (5): Llevó cierto peligro al área rival en un par de acciones, pero Abel Bretones, que entró como extremo derecho, condujo muy fácil y sin oposición cuando filtró el pase a Víctor Muñoz que propició el penalti decisivo del encuentro.

Carles Aleñà (6): Puso trabajo y criterio con balón, así como un par de acciones peligrosas: un tiro que se fue desviado y un centro que no encontró rematador.

Lucas Boyé (7): No tuvo miedo a asumir la responsabilidad de transformar el penalti, y así lo hizo.

Ander Guevara (-) Sin calificar.