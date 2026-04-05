Alineaciones confirmadas de Alavés y Osasuna en la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS

Fran Fuentes 05 ABR 2026 - 19:51h.

Onces plenamente reconocibles por parte de Quique Sánchez Flores y Alessio Lisci

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El Deportivo Alavés y CA Osasuna se enfrentan en el partido correspondiente a la jornada 30 de LALIGA EA SPORTS. Un encuentro en el que los de Quique Sánchez Flores y Alessio Lisci llegan con bajas importantes, pero ambos han sacado dos alineaciones plenamente reconocibles. A continuación, los onces del partido.

Por parte del Alavés, Antonio Sivera estará en portería. El meta valenciano estará escoltado por Nahuel Tenaglia y Víctor Parada como pareja de centrales, con Jonny Otto en el lateral derecho y Yusi cerrando la zaga en el perfil izquierdo.

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En el doble pivote babazorro jugarán Antonio Blanco y Pablo Ibáñez, con Ángel Pérez en la banda derecha y Jon Guridi acostado en el perfil izquierdo. Los dos delanteros serán Toni Martínez e Ibrahim.

De este modo, el Alavés sale con: Sivera; Jonny, Tenaglia, Parada, Yusi; Ángel Pérez, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez, Guridi; Toni Martínez e Ibrahim.

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Y en las filas de Osasuna, Alessio Lisci sale con Sergio Herrera en portería. El meta estará escoltado por Alejandro Catena y Enzo Boyomo como pareja de centrales, con Valentin Rosier en el lateral derecho y Javi Galán en el perfil zurdo, buscando la profundidad y la amplitud.

En el centro del campo, Lucas Torró estará con Jon Moncayola en el doble pivote, con Aimar Oroz como enganche. Rubén García jugará en la banda derecha, con Kike Barja en el perfil izquierdo del ataque. El delantero centro será Ante Budimir.

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De este modo, el once de Osasuna lo forman: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galán; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Rubén García, Kike Barja y Budimir.