Tras sus paupérrimos minutos en Mestalla, el técnico parece haber dejado de lado al delantero

Lluvia de críticas a Mariano Díaz tras lo sucedido en Valencia: "Corre como un señor mayor"

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Parece que Quique Sánchez Flores ha aprendido la lección con Mariano Díaz. El nuevo entrenador del Deportivo Alavés llegó a Vitoria asegurando que contaba con el delantero, convencido de que daría "buenos momentos" al equipo en este tramo final de temporada. Por contra, sus minutos ante el Valencia fueron paupérrimos y quedó bastante señalado. Y desde entonces, parece estar otra vez condenado.

Quique lleva tres partidos en el banquillo babazorro. En su debut, metió a Mariano en el 84' cuando ganaba 1-2 en Mestalla. El delantero falló una clara ocasión para sentenciar el encuentro y el Valencia acabó remontando con dos goles en el descuento.

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Desde entonces, Mariano ha vuelto a desaparecer. Se quedó en el banquillo y sin minutos en el siguiente duelo ante el Villarreal y, lo más sorprendente, se quedó fuera de la convocatoria para jugar ante el Celta. El hispano-dominicano había estado toda la semana entrenando con normalidad, pero no viajó a Vigo, por lo que todo apunta a que se trata de una decisión técnica.

Mariano Díaz, un nuevo fracaso en el Deportivo Alavés

Cabe recordar recordar que Mariano llegó a Mendizorroza el pasado verano a modo de prueba. Convenció a Eduardo Coudet y a la dirección deportiva durante la pretemporada y, sorprendentemente, firmó un contrato de dos años. Tuvo minutos importantes en las siete primeras jornadas, pero desapareció por completo a partir de octubre. Y posteriormente, protagonizó un acto de indisciplina y Coudet le condenó, dejándole fuera de todas las convocatorias desde la jornada 16.

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La situación parecía haber cambiado con la llegada de Quique Sánchez Flores, pero esos minutos ante el Valencia, en una tarde en la que quedó muy señalado, le han devuelto de nuevo al ostracismo. No ha marcado ningún gol en los 282 minutos ligueros que ha jugado hasta la fecha con la camiseta del cuadro vitoriano, al que llegó tras un año sin equipo. Antes estuvo un año en Sevilla, donde tampoco marcó ni un solo gol. Y antes, se agarró a su contrato con el Real Madrid pese a que estuvo muchos meses condenado al ostracismo.