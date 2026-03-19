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Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA

Algunas de las camisetas de los clubes para la Jornada Retro de LaLiga
Algunas de las camisetas de los clubes para la Jornada Retro de LaLiga. Clubes
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Las camisetas vintage para la Jornada Retro de LaLiga, a escena. Este jueves se han presentado en la Madrid Fashion Weeok "la colección que nunca pasará de moda": las nuevas indumentarias que usarán 38 de los 42 clubes del fútbol profesional español en la Jornada Retro, que se disputará durante el fin de semana del 11 y 12 de abril, correspondiente a la jornada 31 en LaLiga EA Sports y a la jornada 35 en LaLiga Hypermotion. Un evento cargado de detalles y modelos muy especiales.

PUEDE INTERESARTE

Las camisetas vintage de la Jornada Retro en LaLiga EA Sports

Deportivo Alavés: visitará a la Real Sociedad en Anoeta con una camiseta en honor a la final de la UEFA.

La camiseta retro del Alavés
La camiseta retro del Alavés. DA

Athletic Club: recibirá al Villarreal en casa y vestirá de rojo y blanco, con una camiseta caracteriza por que el escudo y la marca deportiva casi ni se ven.

La camiseta retro del Athletic
La camiseta retro del Athletic. Athletic Club
PUEDE INTERESARTE

Atlético de Madrid: visitará al Sevilla en el Pizjuán y usará una camiseta azul y blanca de hace dos años.

La camiseta retro del Atlético de Madrid de hace dos años
La camiseta retro del Atlético de Madrid de hace dos años. ATM

Celta de Vigo: recibirá al Oviedo en casa, pero no jugará de celeste sino de rojo y blanco.

La camiseta retro del Celta
La camiseta retro del Celta. RC Celta

Elche CF: recibirá al Valencia en casa con una camiseta tradicional.

La camiseta retro del Elche
La camiseta retro del Elche. Youtube

RCD Espanyol: visitará al Barça en el Camp Nou vestido de amarillo.

La camiseta retro del Espanyol
La camiseta retro del Espanyol. Youtube

FC Barcelona: usará la camiseta de la pasada temporada, en honor al centenario.

Real Betis: visitará a Osasuna en El Sadar.

Las camisetas retro del Betis
Las camisetas retro del Betis. Youtube

Getafe CF: no participará en la Jornada Retro.

Girona FC: visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con una camiseta tradicional de franjas rojas y blancas.

La camiseta del Girona para la Jornada Retro
La camiseta del Girona para la Jornada Retro. Girona FC

Levante UD: recibirá al Getafe en casa de blanco y negro.

La camiseta retro del Levante
La camiseta retro del Levante. LUD

RCD Mallorca: recibirá al Rayo en casa con una Nike Total 90.

La camiseta retro del Mallorca
La camiseta retro del Mallorca. RCDM

CA Osasuna: recibirá al Betis en casa con una indumentaria muy tradicional.

La camiseta retro de Osasuna
La camiseta retro de Osasuna. CAO

Rayo Vallecano: no participará en la Jornada Retro.

Real Madrid: no participará en la Jornada Retro.

Real Oviedo: visitará al Celta en Balaídos vestido de negro y azul.

La camiseta retro del Real Oviedo
La camiseta retro del Real Oviedo. RO

Real Sociedad: recibirá al Alavés en casa con una indumentaria txuri-urdín.

La camiseta retro de la Real Sociedad
La camiseta retro de la Real Sociedad. RS

Sevilla FC: recibirá al Atlético en el Sánchez-Pizjuán con una camiseta tradicional blanca y roja.

La camiseta retro del Sevilla
La camiseta retro del Sevilla. SFC

Valencia CF: visitará al Elche en el Martínez Valero y jugará con su histórico color naranja.

La camiseta retro del Valencia
La camiseta retro del Valencia. VCF

Villarreal CF: visitará al Athletic en San Mamés con un amarillo chillón.

La camiseta retro del Villarreal
La camiseta retro del Villarreal. VCF

Las camisetas vintage de LaLiga Hypermotion

Albacete Balompié: visitará al Leganés en Butarque.

La camiseta retro del Albacete Balompié
La camiseta retro del Albacete Balompié. AB

UD Almería: visitará al Racing en El Sardinero.

La camiseta retro del Almería
La camiseta retro del Almería. UDA

FC Andorra: visitará al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

Burgos CF: recibirá al Sporting en casa.

La camiseta retro del Burgos
La camiseta retro del Burgos. BCF

Cádiz CF: recibirá al Andorra en casa.

Camiseta retro del Cádiz
Camiseta retro del Cádiz. CCF

CD Castellón: visitará al Mirandés en Anduva.

La camiseta retro del Castellón
La camiseta retro del Castellón. CDC

AD Ceuta: recibirá a la Real Sociedad B en casa.

Cultural y Deportiva Leonesa: visitará al Granada en Los Cármenes.

La camiseta retro de la Cultural Leonesa
La camiseta retro de la Cultural Leonesa. CyDL

Córdoba CF: recibirá al Zaragoza en casa.

La camiseta retro del Córdoba
La camiseta retro del Córdoba. CCF

Deportivo de La Coruña: visitará al Huesca en El Alcoraz.

La camiseta retro del Dépor
La camiseta retro del Dépor. RCD

SD Éibar: visitará al Valladolid en el José Zorrilla.

La camiseta retro del SD Eibar
La camiseta retro del SD Eibar. SDE

Granada CF: recibirá a la Cultural en casa.

La camiseta retro del Granada
La camiseta retro del Granada. GCF

SD Huesca: recibirá al Dépor en casa.

La camiseta retro del SD Huesca
La camiseta retro del SD Huesca. SDH

UD Las Palmas: visitará al Málaga en La Rosaleda.

CD Leganés: recibirá al Albacete en casa.

La camiseta retro del Leganés
La camiseta retro del Leganés. CDL

Málaga CF: recibirá a Las Palmas en casa.

La camiseta retro del Málaga
La camiseta retro del Málaga. MCF

CD Mirandés: recibirá al Castellón en casa.

Racing de Santander: recibirá al Almería en casa.

La camiseta retro del Racing
La camiseta retro del Racing. RCC

Real Sociedad B: visitará al Ceuta en el Alfonso Murube.

La camiseta retro de la Real Sociedad
La camiseta retro de la Real Sociedad. RS

Sporting de Gijón: visitará al Burgos en El Plantío.

La camiseta retro del Sporting
La camiseta retro del Sporting. RSG

Real Valladolid: recibirá al Éibar en casa.

La camiseta retro del Real Valladolid
La camiseta retro del Real Valladolid. RVCF

Real Zaragoza: visitará al Córdoba en El Arcángel.

La camiseta retro del Real Zaragoza
La camiseta retro del Real Zaragoza. RZ
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