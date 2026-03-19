Así son todas las camisetas vintage de la Jornada Retro de LALIGA
38 de los 42 clubes presentan sus camisetas en la Madrid Fashion Week
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Las camisetas vintage para la Jornada Retro de LaLiga, a escena. Este jueves se han presentado en la Madrid Fashion Weeok "la colección que nunca pasará de moda": las nuevas indumentarias que usarán 38 de los 42 clubes del fútbol profesional español en la Jornada Retro, que se disputará durante el fin de semana del 11 y 12 de abril, correspondiente a la jornada 31 en LaLiga EA Sports y a la jornada 35 en LaLiga Hypermotion. Un evento cargado de detalles y modelos muy especiales.
Las camisetas vintage de la Jornada Retro en LaLiga EA Sports
Deportivo Alavés: visitará a la Real Sociedad en Anoeta con una camiseta en honor a la final de la UEFA.
Athletic Club: recibirá al Villarreal en casa y vestirá de rojo y blanco, con una camiseta caracteriza por que el escudo y la marca deportiva casi ni se ven.
Atlético de Madrid: visitará al Sevilla en el Pizjuán y usará una camiseta azul y blanca de hace dos años.
Celta de Vigo: recibirá al Oviedo en casa, pero no jugará de celeste sino de rojo y blanco.
Elche CF: recibirá al Valencia en casa con una camiseta tradicional.
RCD Espanyol: visitará al Barça en el Camp Nou vestido de amarillo.
FC Barcelona: usará la camiseta de la pasada temporada, en honor al centenario.
Real Betis: visitará a Osasuna en El Sadar.
Getafe CF: no participará en la Jornada Retro.
Girona FC: visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con una camiseta tradicional de franjas rojas y blancas.
Levante UD: recibirá al Getafe en casa de blanco y negro.
RCD Mallorca: recibirá al Rayo en casa con una Nike Total 90.
CA Osasuna: recibirá al Betis en casa con una indumentaria muy tradicional.
Rayo Vallecano: no participará en la Jornada Retro.
Real Madrid: no participará en la Jornada Retro.
Real Oviedo: visitará al Celta en Balaídos vestido de negro y azul.
Real Sociedad: recibirá al Alavés en casa con una indumentaria txuri-urdín.
Sevilla FC: recibirá al Atlético en el Sánchez-Pizjuán con una camiseta tradicional blanca y roja.
Valencia CF: visitará al Elche en el Martínez Valero y jugará con su histórico color naranja.
Villarreal CF: visitará al Athletic en San Mamés con un amarillo chillón.
Las camisetas vintage de LaLiga Hypermotion
Albacete Balompié: visitará al Leganés en Butarque.
UD Almería: visitará al Racing en El Sardinero.
FC Andorra: visitará al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.
Burgos CF: recibirá al Sporting en casa.
Cádiz CF: recibirá al Andorra en casa.
CD Castellón: visitará al Mirandés en Anduva.
AD Ceuta: recibirá a la Real Sociedad B en casa.
Cultural y Deportiva Leonesa: visitará al Granada en Los Cármenes.
Córdoba CF: recibirá al Zaragoza en casa.
Deportivo de La Coruña: visitará al Huesca en El Alcoraz.
SD Éibar: visitará al Valladolid en el José Zorrilla.
Granada CF: recibirá a la Cultural en casa.
SD Huesca: recibirá al Dépor en casa.
UD Las Palmas: visitará al Málaga en La Rosaleda.
CD Leganés: recibirá al Albacete en casa.
Málaga CF: recibirá a Las Palmas en casa.
CD Mirandés: recibirá al Castellón en casa.
Racing de Santander: recibirá al Almería en casa.
Real Sociedad B: visitará al Ceuta en el Alfonso Murube.
Sporting de Gijón: visitará al Burgos en El Plantío.
Real Valladolid: recibirá al Éibar en casa.
Real Zaragoza: visitará al Córdoba en El Arcángel.