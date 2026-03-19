Cómo es el balón de LALIGA para la jornada retro y por qué es fiable en disparos y pases

María Trigo 19 MAR 2026 - 12:57h.

Aún no ha salido a la venta, pero seguro que no tardará

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El mundo del fútbol aguarda con emoción todo lo que rodea a la denominada Jornada Retro de LALIGA que se va a diputar el fin de semana del 10 al 13 de abril. A horas de que los equipos de Primera y Segunda división den a conocer las equipaciones con las que jugarán esa jornada, LALIGA ha desvelado que todos los encuentros se disputarán con una pelota muy especial creada para la ocasión e inspirada en los años 90. El esférico también luce el logo antiguo de LFP.

Según define el organismo en su web oficial "el balón mantiene todas las características técnicas del balón oficial PUMA utilizado esta temporada en LALIGA, incluyendo su estructura de 12 paneles grandes sellados sin costuras, diseñada para optimizar la aerodinámica y ofrecer un vuelo más estable y preciso. Gracias a esta tecnología, el balón garantiza una trayectoria fiable tanto en disparos potentes como en controles y pases de máxima precisión durante el juego".

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Ahí no queda la cosa, pues se ha trabajado para que su estética y diseño visual nos haga retroceder en el tiempo, pero que no afecte a nada. "Su superficie está fabricada en PU texturizado en 3D de 1,1 mm, lo que mejora el tacto y el control en cada contacto con el balón. Además, su construcción mediante moldeado de alta frecuencia proporciona una mayor durabilidad y un rendimiento constante durante toda la competición", expresa LALIGA.

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Partidos de la jornada retro

Estos son los encuentros de la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS que se van a disputar con las camisetas y balones retro:

Real Madrid - Girona.

Osasuna - Betis.

Levante - Getafe.

Real Sociedad - Deportivo Alavés.

Sevilla FC - Atlético de Madrid.

Mallorca - Rayo Vallecano.

Elche - Valencia.

Celta - Real Oviedo.

FC Barcelona - RCD Espanyol.

Athletic - Villarreal.

Y estos los de la jornada 35 de la Hypermotion