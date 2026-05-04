Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Madrid
Competicion:

Vídeo: La salida de Kylian Mbappé de Valdebebas tras sus polémicas vacaciones

Salida de Mbappé de Valdebebas
Mbappé sale sonriente de Valdebebas. ElDesmarque
Compartir

Kylian Mbappé está de vuelta. Tras sus polémicas vacaciones con Ester Expósito en Italia mientras el Real Madrid viajaba a Barcelona para jugar ante el Espanyol, el galo regresó este domingo por la noche a la capital española y ha regresado a Valdebebas este lunes por la mañana. Tras trabajar con vistas a su recuperación física, las cámaras de ElDesmarque han captado al futbolista saliendo de la Ciudad Deportiva tras unos días marcados por la polémica.

Temas