El delantero del Real Madrid, de vuelta al trabajo

Así marcha el 'casting' del Real Madrid para sustituir a Arbeloa: "Valoran que conozca la casa"

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Kylian Mbappé está de vuelta. Tras sus polémicas vacaciones con Ester Expósito en Italia mientras el Real Madrid viajaba a Barcelona para jugar ante el Espanyol, el galo regresó este domingo por la noche a la capital española y ha regresado a Valdebebas este lunes por la mañana. Tras trabajar con vistas a su recuperación física, las cámaras de ElDesmarque han captado al futbolista saliendo de la Ciudad Deportiva tras unos días marcados por la polémica.