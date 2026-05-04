Jorge Morán 04 MAY 2026 - 12:36h.

El Real Madrid maneja dos nombres para sustituir a Arbeloa

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El Real Madrid busca nuevo entrenador. Después del fracaso de Xabi Alonso y la falta de capacidad de Arbeloa para reconducir la situación, el club blanco ya trabaja en un nuevo proyecto. Y aunque el nombre que suena con más fuerza es el de Jose Mourinho, el portugués no es el único candidato a ocupar un banquillo tan complicado como el blanco.

Después de dos temporadas sin títulos y con un vestuario lleno de egos, el Real Madrid no quiere volverse a equivocar a la hora de elegir al director de máquinas. Y aunque son muchos los nombres que suenan y han sonado, tan sólo dos tienen todas las papeletas para acabar dirigiendo a los blancos.

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"Arbeloa para el presidente no es una opción, aunque hay gente muy cercana a Florentino Pérez que apostaría por contar con él en el banquillo. Todo apunta a que van a ser los últimos partidos de Arbeloa como entrenador del Real Madrid", apuntó Jorge Picón en ElDesmarket.

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Jürgen Klopp y Mourinho, los favoritos

"Klopp es la opción que más consenso genera. No puedo decir que es el favorito porque el que decide es Florentino Pérez, pero es el que más consenso genera", desvela. Un entrenador 'perfil Real Madrid' y que piensan que podría encajar a la perfección 'en el vestuario'.

Pese a ello, la situación de Klopp es complicada y su llegada parece más una misión imposible. "Está muy involucrado en el día a día de RedBull, por lo que hace pensar que cree en el proyecto y no tiene pensado cambiar de aires. Él va a comentar el Mundial con una televisión alemana y no tiene pensado no hacerlo, no hay ningún cambio. Son detalles que hacen pensar que es muy difícil", apunta Picón.

Es aquí donde aparece la figura de José Mourinho. "Todavía no hubo contacto directo. Sí hubo contacto con sus entornos para conocer situaciones. Además encaja por cosas en concreto como que conoce a la perfección la casa. Puede aportar experiencia, carácter, un perfil como cuando volvió Ancelotti al Real Madrid. No necesita adaptación", señala un Jorge Picón que asegura que esto 'va para largo'. "No se va a tomar rápido. A partir de la semana que viene, tras el Clásico, el Madrid empezará a moverse un poco más", zanja.