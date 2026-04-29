El técnico espera una llamada del Benfica para renovar o desde Madrid para marcharse

Las mejores ruedas de prensa de Mourinho como entrenador del Real Madrid

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José Mourinho juega sus cartas ante su posible regreso al Real Madrid. Florentino Pérez sigue perfilando el mercado en busca de un sustituto para Álvaro Arbeloa y el portugués se ha erigido en las últimas horas como uno de los grandes favoritos del presidente. En las oficinas del Santiago Bernabéu todavía no han tomado una decisión definitiva al respecto, pero su vuelta, en cualquier caso, no sería sencilla en términos contractuales.

La situación es algo compleja. Según ha podido saber ElDesmarque, Mourinho aún no ha recibido ninguna llamada por parte del Real Madrid, aunque sí que se han producido contactos entre Florentino Pérez y Jorge Mendes, su representante, para tantear la situación. De momento son sólo eso, meros contactos, sin que haya nada cerrado ni encauzado.

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José Mourinho, a la espera del Benfica

Mientras tanto, Mourinho está a la expectativa de ver quién da el primer paso. La idea del técnico era renovar su contrato con el Benfica antes de que acabara la temporada para eliminar su cláusula de salida, de 3 millones de euros, y recibir un voto de confianza desde la entidad. Pero todavía no ha recibido una llamada por parte del Rui Costa, presidente del club, quien parece tener algunas dudas respecto a su futuro en el banquillo. Ante esas dudas, el portugués nunca ha escondido que le gustaría regresar a la capital española, una opción que ni mucho menos descarta pese a sus últimas palabras.

Así pues, Mourinho está ahora mismo esperando una llamada de Florentino o Rui Costa. A la espera de ver si el Real Madrid da un verdadero paso y muestra interés en su regreso o si el Benfica le ratifica su confianza y le ofrece una oferta de renovación. La liga portuguesa acabará el próximo 16 de mayo y sólo restan tres jornadas, por lo que todo se debe decidir antes de que finalice el curso.