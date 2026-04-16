Los candidatos que maneja el Real Madrid como nuevo entrenador

Fran Fuentes 16 ABR 2026 - 08:53h.

Álvaro Arbeloa no seguirá, salvo sorpresa mayúscula, y la terna de candidatos es amplia

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El Real Madrid pone fin a una temporada desastrosa y acumulará dos años sin ganar títulos. La última temporada con Carlo Ancelotti y la odisea de este curso con el cese de Xabi Alonso en el mes de enero y la promoción de Álvaro Arbeloa para que fuera el entrenador del primer equipo hasta el final de este curso. Su incapacidad de mantener a los jugadores tensionados en LALIGA y lo sucedido en Alemania contra el Bayern de Múnich hará que, salvo sorpresa absolutamente mayúscula, el técnico no continúe más allá del 30 de junio al frente del equipo merengue. En este sentido, la secretaría técnica del club blanco ya tiene sobre la mesa varios nombres para hacerse cargo del banquillo del equipo.

Hace poco hablábamos de Didier Deschamps, uno de los favoritos para hacerse cargo del conjunto blanco de cara al próximo año. El actual seleccionador de Francia acabará su etapa tras el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, llegando Zinedine Zidane para sustituirle en les bleus. En este sentido, el técnico francés conoce de sobra a Kylian Mbappé y sabe cómo sacar lo mejor de él, por lo que no parece mal tirada.

Otro nombre que sonó con fuerza fue Unai Emery. Sin embargo, su perfil tiene un enfoque más complicado. Y es que se trata de un entrenador con una gran filosofía de trabajo y exigencia, así como bastante rigor táctico. Y, sobre todo, un gran amante de los vídeos, algo que le costó el puesto, entre otras cosas, a Xabi Alonso. Este también conoce a Mbappé, aunque cuando él lo tuvo era más una estrella emergente, aún dispuesta a escuchar y trabajar, que ahora, toda una estrella consolidada al que le cuesta más integrarse en la dinámica técnico-táctica del equipo.

Por otra parte, muchas voces siguen situando a Jürgen Klopp en el Real Madrid, pese a que sigue siendo el director de fútbol del grupo Red Bull y que ha reiterado que los rumores de su fichaje por el Real Madrid "son basura". Entre los técnicos que cerrarían la terna se encuentran un viejo anhelo como Mauricio Pochettino y Massimiliano Allegri, dos entrenadores que han sido vinculados en tiempos pretéritos aunque nunca se han terminado de concretar.

En este sentido, sí habría que descartar dos regresos, como el de Carlo Ancelotti en una tercera etapa y el de Zinedine Zidane, quien, como hemos explicado previamente, firmará con la Federación Francesa de Fútbol para ser el nuevo seleccionador galo.