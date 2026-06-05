Jorge Morán 05 JUN 2026 - 13:11h.

Los himnos se volverán un espectáculo más antes de los partidos

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El Mundial 2026 está a punto de comenzar y cada día se van conociendo más detalles de un torneo que será único en la historia. No sólo por ser la Copa del Mundo con más participantes (48), por las novedosas normas que se implementarán o por ser albergado por tres países distintos, sino por varios formatos que harán de este trofeo internacional uno de los más especiales. Y siendo Estados Unidos una de las sedes, el espectáculo está garantizado.

El deporte en Estados Unidos, y también en México o Canadá, se vive de manera distinta. Mientras en el resto del mundo se le da más importancia a la práctica, en estos países la pasión se vive incluso desde la previa. Y ahora, gracias a la FIFA, esto también ocurrirá en el Mundial 2026.

El revolucionario nuevo formato de los himnos

La FIFA ha dado a conocer este viernes el nuevo formato revolucionario que se vivirá en la ceremonia de los himnos. Para muchos, este momento es uno de los más especiales del Mundial, no sólo para los hinchas que cantan a todo pulmón las letras de sus himnos, sino también para los deportistas que son conscientes de que representan a millones de personas.

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Es por ello que, a partir de este torneo, la puesta en escena será totalmente distinta. Hasta el momento, la ceremonia de los himnos se vivía con los once titulares de cada equipo, situados en línea en frente de los banquillos mientras entonan el cántico nacional. Pero ahora no será así.

En este Mundial 2026, todos los jugadores de cada selección, con los suplentes incluidos, se situarán en forma de coral en el círculo central. Una forma de hacer partícipe tanto a los que salen de inicio, como a los que salen en la segunda mita.

Además, los futbolistas estarán acompañados de la bandera de su país en formato gigante, con un impacto visual que se podrá vivir tanto dentro del estadio, como desde la televisión. Según vayan pasando las rondas, la FIFA plantea incluir más detalles, como la pirotecnia, con la que hacer de la ceremonia de los himnos uno de los momentos más épicos del partido.