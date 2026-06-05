Jorge Morán 05 JUN 2026 - 12:12h.

Los jugadores de Colombia fueron despedidos antes de viajar al Mundial 2026

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James Rodríguez vuelve a estar en el punto de mira. El final de su carrera no está siendo el esperado para un futbolista de su nivel, despedido de la mayoría de sus equipos y sólo respetado cuando juega con la Selección de Colombia. Pero ahora, a puertas del Mundial 2026 y con todos los equipos preparándose para viajar, el ex del Real Madrid ha generado una gran polémica en su país.

Durante este pasado jueves, la Selección de Colombia tuvo un acto oficial antes de viajar a San Diego (Estados Unidos) para el Mundial 2026. Fueron recibidos por Petro, el presidente del país, quién estuvo junto a su hija menor, Antonella. Este les regaló un sombrero vueltiao, recibiendo por parte de la selección una camiseta firmada por todos los jugadores y el balón Trionda.

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El gesto de James Rodríguez con la hija de Petro

Aunque esto se trataba tan sólo de un acto protocolario, las caras de los futbolistas de los cafeteros denotaban las pocas ganas de estar ahí. Su relación con Petro no es la mejor y muchos lo demostraron durante el pasa manos con el presidente. Pero fue James Rodríguez quién dejó el gesto más polémico.

En mitad del saludo de Petro y Antonella, su hija de 17 años, James Rodríguez recibió una petición de la pequeña. "¿Nos podemos hacer una foto?", preguntó la menor con cara de ilusión. Una cuestión a la que el ex del Real Madrid, Bayern o Rayo Vallecano prefirió no responder, ignorando a la niña, a la que no llegó ni a mirar a la cara. Y esto, obviamente, no ha gustado nada en Colombia.

"Antonella es una niña a la que le gusta el futbol, su pasión por despedir a la selección era genuina, no tenían que ser unos cabrones", expresó la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, del partido oficialista Pacto Histórico. "James Rodríguez, tan machito con una niña, pero tan cobarde y chillón en la cancha, usted también es papá y estoy segura que jamás quisiera que su hija pasara por un desplante tan horrible", sentenció. Una imagen que tampoco ha gustado nada entre la población y que sitúa, de nuevo, al futbolista en el punto de mira.