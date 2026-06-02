Jorge Morán 02 JUN 2026 - 16:47h.

Portugal contará con el experto a balón parado del Arsenal

Nicolas Jover, el héroe del Arsenal que cobra por cada gol a balón parado

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El Mundial 2026 va a revolucionar lo que conocemos como fútbol. Aunque ya el simple hecho de todas las selecciones que asisten sea una novedad, también habrá normas con las que tendremos que acostumbrarnos a convivir. Y una de ellas podría afectar a Portugal, quién contará en sus filas con Nicolás Jover, preparador a balón parado del Arsenal.

El técnico se ha hecho muy conocido por su modo de trabajo y su eficiencia es tan alta que incluso cobraba un plus por cada gol que marcaran los de Mikel Arteta de este modo. Pero esto en el Mundial 2026 puede cambiar y es algo a lo que tendrá que estar muy pendiente.

La norma de la que tendrá que estar muy atento Portugal

Una de las aclaraciones que la IFAB ha dado sobre el procedimiento del VAR tiene que ver con las 'pantallas o bloqueos que hacen los atacantes antes de que el balón este en juego'. "En redes sociales se ha conocido como medida 'antiArsenal'", explica Mr. Asubio en ElDesmarque.

"Antes los árbitros estaban atados de pies y manos. Si estoy en el VAR y veo una pantalla antes de que el balón este en juego, pues no había nada de negro sobre blanco en las reglas que me permitiese entrar para decir 'oye hay un penalti', pero mira que hay un bloqueo anterior. Eso es lo que quiere IFAB controlar en este Mundial", apunta el experto.

Una norma de la que deberá estar muy pendiente Portugal. La selección de Cristiano Ronaldo contará con Nicolás Jover en el cuerpo técnico de Roberto Martínez. El técnico a balón parado del Arsenal también lo será en el combinado luso, aunque no podrá usar el método que tan famoso le ha hecho en Inglaterra. "Si hay infracción antes de que el balón se envíe al área, el VAR puede mandar al colegiado a que revise la acción, que debe ser clara", comenta Mr. Asubio. Un cambio que perjudicará al experto, que deberá buscar nuevos métodos para encontrar el gol a balón parado.