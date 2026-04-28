Jorge Morán 28 ABR 2026 - 10:59h.

Es el especialista del Arsenal que quiere poner en problemas al Atlético

El Big Data desvela los errores que no puede volver a cometer Simeone contra Mikel Arteta

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Atlético de Madrid y Arsenal se ven las caras en la semifinales de la Champions League. Un encuentro en el que los de Simeone deberán estar muy pendientes de uno de los puntos fuertes de los de Mikel Arteta y que supone su talón de Aquiles, como se vio en el encuentro que jugaron en la fase de liga. Y este no es otro que el balón parado.

Para ganar una Champions League tienes que tener todos los puntos de un partido trabajados. Algo que saben en el Arsenal, con un Arteta que busca tener lo máximo posible controlado durante los 90 minutos. Y es por ello que en su cuerpo técnico cuenta con la presencia de Nicolas Jover, el responsable del balón parado y uno de los héroes del conjunto Gunner.

Nicolas Jover y la cláusula en su contrato

El Arsenal es uno de los equipos más peligrosos en este tipo de jugadas. Un conjunto que ya ha logrado superar el récord de goles de córner en una temporada, superando los 16 que marcaron el Oldham o el West Bromwich. Pero no sólo desde la esquina reside su peligro.

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Con jugadores como Gyokeres, Magalhaes o Saliba para el remate, y teniendo a especialistas como Declan Rice o Odegaard para los saques, el Arsenal basa parte de su peligro en este tipo de jugadas. Una eficacia que se ve desde cualquier parte del campo y que ya sufrió el Real Madrid, quién puede avisar al Atlético de lo que se les viene.

Y esto, en gran parte, es culpa de Nicolas Jover. Nacido en Berlín pero siendo francés, el hombre de moda en Inglaterra comenzó su carrera en el Montpellier (2009-2016) como analista de vídeo y más tarde estuvo tres temporadas en el Brentford. Fue de la mano de Arteta como llegó al Manchester City de Pep Guardiola (2019-2021), para más tarde irse con el vasco al Arsenal.

Tanta fue su importancia en las primeras temporadas que en 2025 el equipo Gunner negoció un nuevo contrato para Nicolas, con una cláusula con la que garantizarse su continuidad. El Arsenal, según informa The Athletic, renovó al francés hasta 2027, incluyendo una cláusula en la que se pagaba una gran prima de dinero por cada gol a balón parado que anotara el equipo de la Premier League. Una manera de compensar un trabajo que tantos frutos está dando al club de Arteta.