El Big Data desvela los errores que no puede volver a cometer Simeone contra Mikel Arteta

El Arsenal anotó cuatro goles en apenas doce minutos

Luis Enrique 'se olvida' del Atlético de Madrid cuando le preguntan por las semifinales de Champions League

Compartir







El Atlético de Madrid y el Arsenal vuelven a verse las caras en la Champions League. Después de la goleada sufrida en Londres hace ya unos meses, los rojiblancos se juegan el pase a la final contra un equipo inmerso en la lucha por la Premier League. Un duelo entre Arteta y Simeone en el que el argentino no puede volver a repetir los mismos errores.

Ese 21 de octubre el Arsenal venció cuatro a cero ante el Atlético en un encuentro que sirve como ejemplo para Simeone. Los goles de Gabriel Magalhaes, Martinelli y Gyokeres en dos ocasiones llegaron en apenas doce minutos, lo que desesperó a los rojiblancos.

Y con motivo del encuentro de semifinales de Champions League, en El Laboratorio de ElDesmarque hemos indagado en las estadísticas de Driblab para ver cuáles fueron los errores del Atlético en esa noche. Unos puntos en los que Simeone deberá estar muy pendiente.

Los cuatro goles del Arsenal ante el Atlético

Como uno de los equipos más fuertes a balón parado, el Atlético deberá trabajar muy bien defensivamente una de las armas más poderosas de los de Mikel Arteta. Sobre todo si Declan Rice está en el campo. Dos de los cuatro goles del Arsenal esa noche llegaron de esta forma y en ambos el inglés fue la clave.

Si miramos los datos de Driblab, el XGSP (goles esperados creados con balón parado) es de 0.86 para el Arsenal, con tan sólo un 0.16 para los madrileños. Una diferencia altísima y que muestra todo el poderío que tiene el equipo inglés, quién cuenta con Nicolás Jover como su especialista en este tipo de acciones.

El primero fue en una falta desde el costado izquierdo del campo, mientras el último fue desde ese mismo sector pero desde la esquina. Pero además, Marcos Llorente tendrá que estar mucho más pendiente que esa noche, con los cuatros goles llegando por la misma banda. Martinelli fue un dolor de muelas para el lateral español, buscado en todo momento su espalda cada vez que los rojiblancos perdían el balón.

Las pérdidas y la falta de intensidad

Pese a que la posesión fue muy igualada, con un 51.6% para el Arsenal y un 48.4% para el Atlético, los ingleses fueron mucho más incisivos a la hora de atacar. Realizaron hasta seis ocasiones de peligro más (16 los ingleses por los diez de los rojiblancos), siendo además mucho más verticales (20.7) que sus rivales (17.2). Además, el porcentaje de pases acertados fue menor en los de Simeone (85%), que deberán intentar que la pelota les duré más este próximo miércoles.

Pero sin duda, uno de los datos que debería preocupar a los rojiblancos es el PPDA. Este valor mide el número de pases dados por el equipo rival antes de ser robada la pelota, llegando el Arsenal a dar casi 21 pases en cada jugada antes del robo rojiblanco. Un dato que choca con los tan sólo doce que daba el Atlético antes de perder el esférico. Sin ir más lejos, en el segundo gol Gunner hubo hasta trece pases en la jugada, mientras en el tercero hubo doce.