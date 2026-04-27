El técnico del PSG menciona a los suyos, al Bayern y al Arsenal

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Luis Enrique tiene máxima confianza en el PSG para meterse en la final de la Champions League. Y de camino, se olvida del Atlético de Madrid. El técnico ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el Bayern, correspondiente a la ida de semifinales de la máxima competición europea. En su línea habitual, el asturiano se ha mostrado optimista para ver a los suyos en la cita de Budapest, asegurando que su eliminatoria ante los alemanes enfrentará a los dos mejores equipos de Europa.

"No hay equipo mejor que nosotros. Ya lo dije después de perder los octavos", declaró el técnico español cuando le preguntó por la confianza que muestra en cada comparecencia. A partir de ahí, auguró un duelo igualado ante el Bayern, al que ve con más "consistencia", y aseguró que se enfrentarán "los dos mejores equipos de Europa", mencionando de camino al Arsenal y olvidándose por completo del equipo colchonero, el cuarto semifinalista de la competición.

"Estos son los dos mejores equipos de Europa, aunque el Arsenal también hizo una gran temporada. En términos de consistencia, el Bayern está un poco por delante de nosotros porque solo perdieron dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito", explicó Luis Enrique durante su comparecencia.

El técnico afirmó que llega con todo su plantel en forma -"es la magia de la Liga de Campeones, da a los jugadores una energía especial", dijo- y con un plus de motivación: "A estas alturas no hace falta entrenador, todo el mundo está listo y sabe lo que tiene que hacer. Como mucho, el entrenador tiene que atenuar la euforia". Además, también alagó el trabajo de Vincent Kompany en el Bayern, asegurando que es "uno de los equipos que más gusta ver" por su vocación ofensiva.