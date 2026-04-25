Pablo Sánchez 25 ABR 2026 - 21:57h.

Juan Iglesias y la dedicatoria más especial para María Caamaño: "Por tu sonrisa"

Falleció recientemente debido a una larga y dura enfermedad

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El pasado jueves 16 de abril, la cruda realidad golpeó a Maria Caamaño y a todas las personas que la amaban. Esta chica, ejemplo de vida por su lucha incansable contra el Sarcoma de Ewing, fallecía después de esta dura y larga enfermedad. El mundo del fútbol mostró su dolor y recuerdo para una apasionada de este deporte y fan número 1 de jugadores como Álvaro Morata.

Este sábado, en memoria de la pequeña María, el Atlético de Madrid tuvo un precioso gesto justo al inicio del encuentro frente al Athletic. La afición desplegó una pancarta en su recuerdo desde uno de los fondos del estadio. Decía lo siguiente: "María, la familia atlética no te olvida". Un lema que lucía en la casa rojiblanca impregnado en aplausos.

DAZN, a través de sus redes sociales, rescató el emotivo momento en el que los hinchas del Atlético desplegaron dicha pancarta en honor a Maria Caamaño, quien siempre será recordada.

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Mensajes tras la dura noticia

"Afición, hoy no es M4RIA quien os escribe, hoy os escribimos su equipo titular. Después de lo mucho que disfrutó viendo con su tata el partido de sus equipos y amigos, la situación de M4RIA empeoró bastante y ha estado luchando mucho, hasta el último segundo para seguir adelante, pero estas cosas no se pueden controlar. Desde esta mañana, M4RIA ya está descansando", ha anunciado su familia en la cuenta oficial y pública de la niña en Instagram.

María Caamaño recibió el Premio Castilla y León de los Valores Humanos y Sociales 2024 por el proyecto solidario de su asociación 'La Sonrisa de María', para la recaudación de fondos destinados a la investigación contra el cáncer, así como por su "bondad, generosidad, fortaleza y empatía".

"Es un reconocimiento a lo que estamos haciendo, nos metimos en esto porque las familias necesitan ayuda, para que se sepa que hay enfermedades que no están investigadas. Cuando un tumor no está investigado, tienes dos opciones, o esperas o intentas luchar para intentar que se avance", explicaba entonces su padre, Juan Caamaño.

María padecía sarcoma de Ewing, un cáncer catalogado como enfermedad rara con especial incidencia en los niños y jóvenes, y recibía un tratamiento experimental en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid.