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La predicción completa del Big Data del Mundial 2026: favoritos, probabilidades y posibles cruces hasta la final

Mbappé, Lamine Yamal y Messi
Mbappé, Lamine Yamal y Messi. EFE
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Arranca el Mundial 2026. Lo hace en el Estadio Azteca, donde México se mide a Sudáfrica en el partido inaugural, con el mismo cartel que en 2010. Por delante, 104 partidos y 39 días de fútbol hasta el 19 de julio, día en el que se disputa la gran final en Nueva York. Estados Unidos, México y Canadá acogen el mayor de los torneos a nivel futbolístico, con España siendo una de las principales candidatas a ganar el título.

Favoritos del Mundial 2026 y probabilidades de cada selección

De hecho, el Big Data coloca a España como la principal favorita para ser campeona. Según la predicción de Opta, la selección de Luis de la Fuente tiene un 16% de ser campeona y un 25% de opciones de llegar a la final. Además, le otorga también un 39% de probabilidades de llegar a semifinales y 52% de alcanzar los cuartos de final.

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Francia es la segunda gran candidata a levantar el título, sólo por detrás de España. Las probabilidades de Opta le otorgan un 13% de opciones de ser campeón, un 21% de llegar a la final un 33% de ser semifinalista y un 48% de estar en cuartos.

Inglaterra completa el podio de favoritas a ganar el torneo con un 11% de opciones, sorprendentemente por encima de Argentina (10%), Portugal (7%), Brasil (7%) y Alemania (6%).

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Predicciones de Opta para el Mundial 2026
Predicciones de Opta para el Mundial 2026. Opta

Posibles cruces del Mundial 2026

Teniendo en cuenta las probabilidades de Opta y el cuadro de cruces, los octavos de final podrían quedar de la siguiente manera:

  • Alemania-Francia.
  • Canadá-Holanda.
  • Colombia-España.
  • Bélgica-Estados Unidos.
  • Brasil-Noruega.
  • México-Inglaterra.
  • Argentina-Turquía.
  • Suiza-Portugal.
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Si posteriormente se cumplen las probabilidades de Opta, los cuartos de final podrían quedar de la siguiente manera:

  • Francia-Holanda.
  • España-Bélgica.
  • Brasil-Inglaterra.
  • Argentina-Portugal.

Así pues, las dos semifinales más probables según las probabilidades de Opta serían Francia-España y Brasil-Argentina, mientras que la final más probable sería un España-Argentina. Dos selecciones que, si no se cumplen los pronósticos y alguna de las queda segunda en la fase de grupos y la otra primera, se medirían curiosamente en dieciseisavos de final.

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