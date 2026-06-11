La predicción completa del Big Data del Mundial 2026: favoritos, probabilidades y posibles cruces hasta la final
España, Francia e Inglaterra, las tres favoritas según Opta
Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación
Arranca el Mundial 2026. Lo hace en el Estadio Azteca, donde México se mide a Sudáfrica en el partido inaugural, con el mismo cartel que en 2010. Por delante, 104 partidos y 39 días de fútbol hasta el 19 de julio, día en el que se disputa la gran final en Nueva York. Estados Unidos, México y Canadá acogen el mayor de los torneos a nivel futbolístico, con España siendo una de las principales candidatas a ganar el título.
Favoritos del Mundial 2026 y probabilidades de cada selección
De hecho, el Big Data coloca a España como la principal favorita para ser campeona. Según la predicción de Opta, la selección de Luis de la Fuente tiene un 16% de ser campeona y un 25% de opciones de llegar a la final. Además, le otorga también un 39% de probabilidades de llegar a semifinales y 52% de alcanzar los cuartos de final.
Francia es la segunda gran candidata a levantar el título, sólo por detrás de España. Las probabilidades de Opta le otorgan un 13% de opciones de ser campeón, un 21% de llegar a la final un 33% de ser semifinalista y un 48% de estar en cuartos.
Inglaterra completa el podio de favoritas a ganar el torneo con un 11% de opciones, sorprendentemente por encima de Argentina (10%), Portugal (7%), Brasil (7%) y Alemania (6%).
Posibles cruces del Mundial 2026
Teniendo en cuenta las probabilidades de Opta y el cuadro de cruces, los octavos de final podrían quedar de la siguiente manera:
- Alemania-Francia.
- Canadá-Holanda.
- Colombia-España.
- Bélgica-Estados Unidos.
- Brasil-Noruega.
- México-Inglaterra.
- Argentina-Turquía.
- Suiza-Portugal.
Si posteriormente se cumplen las probabilidades de Opta, los cuartos de final podrían quedar de la siguiente manera:
- Francia-Holanda.
- España-Bélgica.
- Brasil-Inglaterra.
- Argentina-Portugal.
Así pues, las dos semifinales más probables según las probabilidades de Opta serían Francia-España y Brasil-Argentina, mientras que la final más probable sería un España-Argentina. Dos selecciones que, si no se cumplen los pronósticos y alguna de las queda segunda en la fase de grupos y la otra primera, se medirían curiosamente en dieciseisavos de final.