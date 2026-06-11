España, Francia e Inglaterra, las tres favoritas según Opta

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

Compartir







Arranca el Mundial 2026. Lo hace en el Estadio Azteca, donde México se mide a Sudáfrica en el partido inaugural, con el mismo cartel que en 2010. Por delante, 104 partidos y 39 días de fútbol hasta el 19 de julio, día en el que se disputa la gran final en Nueva York. Estados Unidos, México y Canadá acogen el mayor de los torneos a nivel futbolístico, con España siendo una de las principales candidatas a ganar el título.

Favoritos del Mundial 2026 y probabilidades de cada selección

De hecho, el Big Data coloca a España como la principal favorita para ser campeona. Según la predicción de Opta, la selección de Luis de la Fuente tiene un 16% de ser campeona y un 25% de opciones de llegar a la final. Además, le otorga también un 39% de probabilidades de llegar a semifinales y 52% de alcanzar los cuartos de final.

PUEDE INTERESARTE Los grupos definitivos del Mundial 2026, cuadro completo de cruces y calendario de España

Francia es la segunda gran candidata a levantar el título, sólo por detrás de España. Las probabilidades de Opta le otorgan un 13% de opciones de ser campeón, un 21% de llegar a la final un 33% de ser semifinalista y un 48% de estar en cuartos.

Inglaterra completa el podio de favoritas a ganar el torneo con un 11% de opciones, sorprendentemente por encima de Argentina (10%), Portugal (7%), Brasil (7%) y Alemania (6%).

PUEDE INTERESARTE Los 86 jugadores de LALIGA convocados para el Mundial 2026

Posibles cruces del Mundial 2026

Teniendo en cuenta las probabilidades de Opta y el cuadro de cruces, los octavos de final podrían quedar de la siguiente manera:

Alemania-Francia.

Canadá-Holanda.

Colombia-España.

Bélgica-Estados Unidos.

Brasil-Noruega.

México-Inglaterra.

Argentina-Turquía.

Suiza-Portugal.

PUEDE INTERESARTE Así son todas las camisetas retro del Mundial 2026

Si posteriormente se cumplen las probabilidades de Opta, los cuartos de final podrían quedar de la siguiente manera:

Francia-Holanda.

España-Bélgica.

Brasil-Inglaterra.

Argentina-Portugal.

Así pues, las dos semifinales más probables según las probabilidades de Opta serían Francia-España y Brasil-Argentina, mientras que la final más probable sería un España-Argentina. Dos selecciones que, si no se cumplen los pronósticos y alguna de las queda segunda en la fase de grupos y la otra primera, se medirían curiosamente en dieciseisavos de final.