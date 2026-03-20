María Trigo 20 MAR 2026 - 19:22h.

Hay más de 20 selecciones para las que Adidas ha diseñado elásticas especiales

Cuánto cuesta y dónde comprar la segunda equipación de la Selección Española

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Lo retro cada vez está más de moda y las marcas llevan años sacando creaciones sobre ello y usando logos de otras épocas. El mundo del fútbol no se ha quedado atrás. Y casualidades de la vida, LALIGA y una conocida mar a de ropa deportiva se han puesto de acuerdo para sacar a la luz unas camisetas retro muy especiales. Mientras el fútbol español presentaba sus camisetas vintage, Adidas hacía lo propio con sus equipaciones de cara al Mundial de México y Estados Unidos que se juega este verano.

En concreto, Adidas ha aprovechado este aire retro para que la luzcan en la segunda equipación todas las selecciones que representa y lo harán con su logo antiguo (Adidas Originals), que no se veía en una cita mundialista desde 1990. "El trébol impone su estilo y transforma los símbolos nacionales en diseños que puedes lucir con orgullo. Esto es fútbol. A tu manera", escribe la marca en su página web oficial. Además, la tipografía de los números y los nombres también será completamente diferente a la de la primera indumentaria, algo que no suele ser habitual.

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Más imágenes y detalles de las camisetas

"90 minutos o 24 horas al día, 7 días a la semana. Llévala contigo a todas partes", ha descrito la marca en sus redes sociales, donde han sido tremendamente bien acogidas las indumentarias. Este aire retro ha calado entre los fans, que tendrán que rascarse el bolsillo si quieren hacerse con ellas, pues la más barata en talla de adulto cuesta 100 euros y en talla de niño 75 euros.

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Estas son las todas selecciones para las que Adidas ha sacado una elástica retro, de las cuales son 13 las que aparecerán en el Mundial: España, Argentina, Alemania, Italia, Bélgica, Jamaica, Colombia, México, Japón, Suecia, Perú, Sudáfrica, Grecia, Japón, Ucrania, Argelia, Venezuela, Hungría, Arabia Saudí, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda del Norte, Escocia, Curazao, Catar, Costa Rica y Gales.