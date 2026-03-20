Diego Páez de Roque Madrid, 20 MAR 2026 - 09:26h.

Nike no ha tenido tiempo de producir las camisetas

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Ayer se presentaron las camisetas de todos los equipos que participarán en la jornada de LALIGA Retro, donde tanto modelos, influencers, exfutbolistas y jugadores actuales posaron en el desfile de LALIGA Fashion Night.

Los clubes tanto de Primera como de Segunda División enseñaron las camisetas que lucirán el fin de semana del 11 y 12 de abril donde no solo los equipos lucirán camisetas vintage, también lo harán los árbitros además de jugar con un balón basado en los años 90 así como la retransmisión deportiva por televisión.

Por qué el Barça no usará una camiseta retro

Sin embargo, no estaban todos los clubes en el desfile. El Real Madrid no ha querido participar en esta iniciativa promovida por LALIGA, mientras que ni el Getafe ni el Barcelona lucirán este tipo de vestimentas. Desde un primer momento, el motivo de estos dos últimos se achacó a problemas técnicos, pero el diario Sport ha desvelado el motivo.

Según ha contado el medio catalán, la razón es que Nike no ha tenido tiempo suficiente para producir las camisetas con un diseño inspirado en su historia, y así lo ha comunicado al club catalán.

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El acuerdo entre el Barcelona y la marca deportiva estipula que los futbolistas deben vestir la ropa que suministra Nike, por lo que aunque se propuso otras camisetas de BLM (Barça Licensing & Merchandaising), al no tener el logo no se pueden utilizar en la jornada retro de LALIGA.

Es por ello que podrían terminar utilizando la camiseta de la temporada pasada, en honor al 125 aniversario del club blaugrana. Ya ayer, en el desfile de LALIGA, el modelo vistió esta prenda junto a una sudadera del club culé. En la jornada retro, el FC Barcelona disputará el derbi barcelonés, recibiendo al RCD Espanyol en el Spotify Camp Nou en plena pelea por el liderato del campeonato.