Alcanzaría los 15.000 asientos y se usaría como estadio alternativa durante el montaje de la cubierta del Camp Nou

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El FC Barcelona está trabajando para remodelar el Estadi Johan Cruyff. Y no se trata de una obra menor, sino que el objetivo es casi triplicar el aforo actual para que el primer equipo masculino pueda trasladarse al recinto en verano de 2027, fecha clave en las obras del Camp Nou y marcada en rojo para elevar la futura cubierta.

Joan Laporta, presidente blaugrana, confirmó este martes la noticia en una entrevista con RAC1 un par de días después de ser reelegido presidente: "La idea es que esta ampliación sea definitiva para que LaLiga no nos haga el favor".

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El 'favor' que se refiere se produjo el pasado mes de septiembre, cuando el Camp Nou todavía no estaba preparado para abrir parcialmente y el Olímpico de Montjuïc tampoco estaba disponible. En ese momento, el Barça recurrió al Johan Cruyff pese a que su capacidad es de sólo 6.000 espectadores, siendo uno de los requisitos de LaLiga que los recintos tengan una capacidad mínima de 8.000 asientos. Allí jugó dos partidos, ante Valencia (6-0) y Getafe (3-0), antes de regresar al Lluís Companys durante otros dos encuentros ligueros y reinaugurar el Camp Nou en el mes de noviembre ante el Athletic.

El Barcelona quiere remodelar el Estadi Johan Cruyff

"Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento, vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapsan mucho. Es asumible y la idea es que haya 10.000 plazas más", comentó Laporta durante la mencionada entrevista. El plan pasaría por tener un recinto que ronde los 15.000 o 16.000 asientos, por lo que la obra sería importante.

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Esa obra permitiría al Barça mudarse de manera temporal en agosto o septiembre de 2027, ya que está previsto que ese verano se ejecute el izado de la nueva cubierta del Camp Nou, que podría tardar cerca de cinco meses, y desde el club no quieren regresar a Montjuïc. Los trabajos arrancarían en mayo cuando finalice el curso, pero probablemente no estarían terminados, al menos, hasta el mes de octubre. Todo ello contando con que se cumplen los plazos, pues no está descartado que la obra de la cubierta se retrase incluso a verano de 2028.