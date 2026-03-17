Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 10:24h.

El Betis adjudica la segunda fase de las obras del Benito Villamarín

El Betis continúa trabajando en el que será el futuro Benito Villamarín

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El Betis continúa trabajando en los últimos detalles previos al verdadero inicio del nuevo Benito Villamarín. Tal y como argumentó Ángel Haro, la entidad verdiblanca tiene prácticamente todo acordado para iniciar los primeros movimientos alrededor del futuro estadio, pero en las últimas horas se han conocido ciertos cambios, respecto a la idea inicial, debido a circunstancias económicas.

Según cuenta ABC, el Betis ha modificado el proyecto de construcción del Benito Villamarín, especialmente en la estructura de la cubierta, para reajustar el coste económico de la obra. Según argumenta la citada fuente, el encarecimiento del precios de los materiales ha sido la principal razón de estos cambios.

Además de lo mencionado, siempre según el citado medio, también se apostará por la prefabricación de ciertas piezas, aunque el modelo final será prácticamente igual al que se enseñó en su día.

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Cabe recordar que el presupuesto inicial de la obra se fijó en unos 160 millones de euros, pero la licitación inicial colocó el precio en 270 kilos, es decir, más de 100 millones más de lo previsto, situación que ha llevado al club a mover algunas líneas.

El Betis, por su parte, ha insistido en que estos cambios realizados no afectarán en lo estético ni en los usos previstos, sino que simplemente son retoques para ajustar todo en el presupuesto esperado.

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Las últimas palabras de Ángel Haro sobre el Benito Villamarín

La pasada semana, Ángel Haro atendió a los medios antes de viajar a Grecia y comentó que "no me quiero coger los dedos en cuántos días exactos, pero probablemente en un par de semanas vamos a ver ya movimientos e incluso posiblemente antes de movimientos, como digo, ya en la explanada de excavación, de máquinas. Esto ya es inminente porque ayer (por el miércoles pasado) adjudicamos ya la obra".