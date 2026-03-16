Álvaro Borrego 16 MAR 2026 - 18:41h.

El canterano lleva más de 20 goles y más de 10 asistencias esta temporada

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José Antonio Morante Antúnez es el hijo del maestro de La Puebla del Río y mascarón de proa de una generación dorada de canteranos béticos que se han proclamado campeones de Copa del Rey juvenil ante el Barcelona con su liderazgo y contribución con el tercero de los cuatro goles del equipo verdiblanco (1-4). Un capote de vueltas verdes de su padre y una bandera de La Puebla le sirvieron a la nueva perla de la cantera bética para celebrar, haciendo patria y toreando de salón, el título logrado en el Anxo Carro de Lugo 27 años después de que lo lograra otra generación de canteranos del Real Betis encabezada por Joaquín Sánchez en la que estaban Toni Doblas, Arzu o Dani.

Habitual en los entrenamientos de la primera plantilla a las órdenes del chileno Manuel Pellegrini, el hijo de Morante de la Puebla está dando pasos agigantados en el mismo año en el que su padre, tras su sorpresiva retirada en Las Ventas, ha decidido nuevamente tirar del carro de la fiesta y volver a vestir el 'chispeante'.

El verde forma parte del paisaje de los Morante, no en balde el padre pintó de ese color las tablas de su placita de tientas en la Huerta de San Antonio en La Puebla del Río y se vistió con los cabos verdes -faja y corbatín-, el pasado 28 de mayo, cuando dictó su lección en Las Ventas el día de la final de la Conference League del Betis ante el Chelsea en Breslavia.

También se unieron los destinos del padre torero y el hijo futbolista a comienzos de este año. La misma semana en la que su padre anunció que volvía, el hijo debutó el pasado 22 de enero con el primer equipo verdiblanco ante el PAOK en Salónica en un partido de la fase de clasificación de la Europa League en el que dispuso de sus primeros veinte minutos con el equipo de sus amores y el de Morante de la Puebla.

Con una zurda exquisita, Morante tiene contrato con el Betis hasta 2028 después de haberse incorporado al equipo del Benito Villamarín en el verano de 2022 procedente de la feraz cantera del Coria, pueblo vecino al suyo que ha dado futbolistas como la leyenda bética Rogelio Sosa o, en el lado sevillista, Manolo Ruiz Sosa.

A sus 18 años, José Antonio Morante está asentado ya en el Betis Deportivo tras destacar en el Juvenil de División de Honor, con el que fue campeón de la Copa de Campeones la temporada pasada y de la del Rey en la presente liderando a una generación de futbolistas como Masqué, Curro, De Roa, Corralejo o Marcos Mora. Ya lleva 20 goles y más de 10 asistencias este curso, entre todas las competiciones.