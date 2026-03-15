Pepe Jiménez Sevilla, 15 MAR 2026 - 14:57h.

El Betis firma una increíble remontada ante el Celta y se mete en la final de la Copa del Rey Juvenil

Joaquín Sánchez lideraba al último Betis campeón de la Copa del Rey Juvenil

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El Real Betis Juvenil se ha proclamado este domingo, tras una notable exhibición ante el FC Barcelona, campeón de la Copa del Rey Juvenil tras 27 años sin levantar el título. La nueva generación bética, que venció el pasado año la Copa de Campeones, recorre el mismo camino que un día firmaron nombres como el de Joaquín Sánchez, Arzu o Dani.

Porque los Morante, Corralejo o De Roa de ahora, los chicos que sueñan con tener una posibilidad bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, han conseguido este domingo rememorar un hito que no se logrababa desde la temporada 1998/99, cuando el Betis Juvenil consiguió vencer en la final al Real Madrid.

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Aquel equipo, que venía de ganar también la Copa del Rey el pasado año ante el Deportivo Alavés, tenía figuras que llegaron posteriormente a la élite como Toni Doblas en portería, Joaquín Sánchez, Arzu, Dani o Antoñito, todos ellos aún recordados por los veteranos aficionados béticos.

De Joaquín Sánchez a Morante

En esta ocasión, el éxito ha llegado gracias al enorme trabajo realizado por Javier Barrero y su equipo, que trabajan y explotan las condiciones de jóvenes como Morante, que volvió a dejar evidencias de su calidad, De Roa, Corralejo o Marcos Mora, entre otros.

Este domingo, ante el mismísimo FC Barcelona, los béticos solucionaron el encuentro en la primera mitad, anotando tres goles que llegarían acompañados de un cuarto en la segunda parte tras el tanto azulgrana.

El Betis vuelve a escribir, en letras doradas, su nombre en la historia de la Copa del Rey Juvenil y lo hace, por si fuese poco, apenas unos meses después de levantar la Copa de Campeones, consagrándose así como una de las canteras mejor trabajadas y cuidadas en el panorama nacional en estos momentos.