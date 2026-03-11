Pepe Jiménez Sevilla, 11 MAR 2026 - 20:44h.

El Celta llegó a ponerse 0-2 en la primera mitad y el Betis acabó ganando 3-2

Un encuentro increíble. El Betis ha conseguido colarse en la final de la Copa del Rey Juvenil tras una notable remontada ante un Celta que comenzó poniéndose dos goles por delante en la primera mitad pero que acabó, en el último suspiro, cediendo ante el empuje verdiblanco.

Arrancaban los celestes con todo. No habíamos llegado al primer cuarto de hora de juego cuando los jóvenes vigueses habían contado ya con una notable ocasión salvada por Manu González y habían anotado el primero de la tarde.

El Betis intentó, sin demasiada suerte, reponerse. Con todo sobre el césped, el conjunto verdiblanco sabía que estaba ante una oportunidad única pero aunque Rafa Oya amenazó poco después del primero, sería el Celta el que golpearía por segunda vez: Kibet no perdona el error de la zaga y marca diferencias tras 17' de juego.

Para los béticos tocaba remar, para los celtiñas, protegerse. Y quizás ahí entró el encuentro en la dinámica que necesitaban los sevillanos, que fueron adelantando líneas, presionando y acumulando ocasiones... hasta encontrar el premio.

Tras una buena jugada individual, Morante se sacó el espacio justo (y necesario) para cargar su pierna y recortar distancias en el marcador a falta de pocos minutos para el descanso. Había partido.

El Betis remonta en el último suspiro

En dicho momento, sea por miedo o ilusión, por temor o ímpetu, el encuentro cambió por completo. El Betis empezó a cargar el área y el Celta, por su parte, intentaba cerrar la cita a base de contragolpes. Manu González daba vida a los suyos y la celebración llegó después.

Primero fue De Sá -que ya previamente había podido marcar un tanto- el que empató la cita en el 71' y después fue Enzo Fierro el que, en el último minuto de la cita, firmaría el 3-2 definitivo.