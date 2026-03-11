Fran Fuentes 11 MAR 2026 - 15:10h.

El técnico valora las herramientas que tiene y analiza al Olympique de Lyon

Claudio Giráldez ha comparecido en sala de prensa durante la previa del partido de octavos de UEFA Europa League entre el Celta de Vigo y el Olympique de Lyon. Problemas técnicos con el traductor aparte, el entrenador celeste ha barajado las posibilidades con las que cuenta para sustituir al lesionado Miguel Román. Además, ha celebrado la vuelta de Pablo Durán. Asimismo, también avisó del peligro de Endrick en el cuadro francés. A continuación, sus palabras:

Lesión de Miguel Román: "Sí, evidentemente es una pena lo de Miguel. Son cosas que pasan en el fútbol. Aparte es una lesión que no avisa. una pena su ausencia. La parte positiva es que recuperamos a Pablo Durán, todo el mundo está disponible. Miguel estaba participando mucho. Esa cuota de responsabilidad y minutos la van a ocupar otra serie de jugadores que han hecho momentos de la temporada y partidos como para poder confiar en ellos. El caso de Sotelo, Matías, Fer, Ilaix, Antañón, Burcio… Para eso tenemos a más de un jugador por posición. Antes hemos tenido bajas de jugadores con mucha cuota de minutos, como Carl, Marcos o Javi y hemos tenido solvencia con el jugador que ha jugado en su posición. Evidentemente, fastidiado porque hemos perdido a un jugador. Encima una lesión que le va a impedir estar lo que queda de temporada".

Similitud con el partido ante el Real Madrid: "Para mí, favorito sin duda ellos como era el Madrid. En mi opinión. La de cada uno es cada uno. Solo hay que ver la clasificación, la capacidad que tienen ambos equipos de poder ganar y manejar partidos. Han sido el primer clasificado en una fase de ocho partidos. Hay que hacer las cosas muy bien. Solo han perdido contra el Betis, el resto lo han ganado. Es una locura de dato. Tenemos la sensación de que podemos competir contra cualquiera, contra el Lyon también. Eso no nos convierte en favoritos ni en pequeños tampoco. Tenemos que afrontar la eliminatoria, pero el favorito de la eliminatoria está claro, igual que estaba claro el favorito contra el Madrid".

La presión de cara al encuentro: "Presión existe en cualquier partido o eliminatoria, o no existe como en cualquier partido o eliminatoria. Si entiednes que esto es fútbol, que estamos donde queremos estar, en la Europa League, con un rival como el OL, llegamos sextos en LALIGA... es para llegar con motivación y con ganas. Ser favoritos o no no significa nada para nosotros. Tenemos muchas ganas del partido de mañana y estar en cuartos de final, y de ganar al Betis y estar quintos.

Análisis del Olympique de Lyon: "Es un equipo con muchos recursos, gran variabilidad de sistemas y ocupación de espacios. Tener menos jugador de duelo hace que, en mi opinión, vayan a tener más jugador por el pasillo central, veremos si lo hacen con defensa de tres o de cuatro. Tendremos que equilibrar la presión. Sabemos que el míster que tenemos delante es muy variable".

Corentin Tolisso y Endrick, los mayores peligros: "Son dos grandes nombres que tienen, pero también jugadores jóvenes menos conocidos por el gran público pero con mucho nivel. También laterales que conocemos aquí como Tagliafico o Abner. Tienen muchos recursos para hacer daño en cualquier zona del campo, les hace peligrosos. Te corren desde muy bajos, te roban muy altos, tienen capacidad para hacerte correr detrás de la pelota... si están ahí y han sido primeros en una gran fase de grupos es porque no dependen solo de dos jugadores. Tolisso es un jugador de mucha experiencia y mucho gol, y Endrick lo conocemos del año pasado, nos hizo gol. Es un jugador con mucha hambre y muy difícil de parar en este sentido".

¿Daría por bueno un empate para intentar resolver en la vuelta?: "Si voy 0-2 perdiendo y empato me parece un buen resultado me parecerá bueno, si voy ganando 2-0 y acabamos empatando me parecerá malo. Yo quiero ganar, pero irá en función de lo que vaya aconteciendo. Contra el PAOK sucedió algo parecido".

¿Confía más en un jugador como Fer López o en alguien más acostumbrado a la posición?: "No te voy a decir quién va a jugar (risas). Confío en todos. Cuando meto a uno o a otro lo hago porque tengo pleno convencimiento de que lo va a hacer bien. Podemos pensar que Antañón recibió la oportunidad, pero se ganó la oportunidad y mi confianza para que yo optara por él. Eso es lo que deben trabajar los jugadores de nuestro filial para poder entrar. Luego puedes pensar que el plan de partido está para uno o para otro, pero si no no rotaría tanto. Confío en ellos. Hay veces que sale mejor o peor y no sale como gustaría, pero hay muchos factores alrededor del rendimiento del jugador".

Se cumplen dos años de la llegada de Claudio Giráldez al banquillo celeste: "No era ni consciente. Lo leí ayer. Se ha pasado todo muy rápido. El día que me lo comunica Marco no habría soñado que dos años después iba a estar jugando contra el Olympique de Lyon octavos de final de Europa League. Creo que sería imposible imaginarlo, incluso soñarlo, y que vamos a jugar el domingo contra el Betis para poder colocarnos quintos. Solo tener esas oportunidades hacen que me sienta muy orgulloso de toda la gente que me rodea. para eso están este tipo de fechas, pero desfocalizándolo, con ganas de mucho más".