VigoJavi Rodríguez fue el elegido por el Celta de Vigo para acompañar a Claudio Giráldez en la rueda de prensa previa al primer duelo ante el Lyon. El defensor olívico, importante en los esquemas del técnico porriñés, no esquivó ninguna cuestión y respondió a temas interesantes como las grandes figuras del cuadro francés, la lesión de Miguel Román o el también importante encuentro ante el Betis.

El canterano celeste inició su comparecencia centrándose en lo individual. Javi Rodríguez, con protagonismo tanto en LALIGA EA Sports como en la Europa League, agradeció el descanso entre partidos tan importantes: "La verdad que me encuentro bien. Venimos de jugar viernes, con mucho descanso, así que me encuentro muy bien".

Las declaraciones de Javi Rodríguez antes del Celta - Lyon

Lyon y Betis. "Primero centrándonos en el partido de mañana, el del domingo queda bastante lejos de momento. Veo al vestuario con muchas ganas de que llegue el partido y con ganas de salir a jugar".

Un mensaje para Miguel Román. "Sí, quería mandarle un mensaje de apoyo que seguramente no sean momentos muy fáciles para él ahora mismo. Una pena perderlo, porque además de compañero, es amigo nuestro. Seguro que volverá más fuerte".

Tolisso y Endrick. "Sí, bueno, jugar ya la Europa league es un sueño, pero medirme a esos jugadores lo afronto con muchas ganas. Si nos enfrentamos a esos jugadores es que estamos haciendo las cosas bien, no solo yo, sino el club. Sabemos el jugador que es Endrick, es eléctrico, rápido e intentaremos que no corra y tenerlo vigilado. Que no tenga su mejor día".

Carreira, Mingueza y Rueda. "Ahora mismo si te tuviese que decir alguno, igual Rueda por haber jugado con él en el filial. Muchas veces también hablo con Carreira que casi nunca nos toca juntos, pero también con Mingueza. Con cualquiera de los tres estoy cómodo".

La última Europa League. "La última que viví fue contra el Manchester y la viví desde la grada. Ver a esos jugadores que tenía el United... como un niño estaba flipando en la grada y verme ahora en el campo es un orgullo para mí".