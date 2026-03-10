Lesión de Miguel Román: qué tiene, parte médico y tiempo de baja con el Celta

Celia Pérez 10 MAR 2026 - 17:07h.

Sufre una fractura en la base del quinto metatarsiano

El Celta ha emitido este martes el parte médico de Miguel Román después de que el futbolista se haya lesionado en el entrenamiento matutino de Afouteza. El club indica que ha sufrido una fractura en la base del quinto metatarsiano y que tendrá que pasar por tratamiento quirúrgico, por lo que estará un tiempo estimado de tres meses de baja.

"Durante una acción en el entrenamiento realizado esta mañana en la Cidade Deportiva Afouteza, Miguel Román notó un fuerte dolor en su tobillo y pie izquierdo. Tras realizársele una radiografía para descartar una posible lesión ósea, las pruebas confirmaron una fractura en la base del quinto metatarsiano.

El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico y la intervención está prevista para los próximos días. En función de su evolución, el tiempo estimado de baja será de entorno a 3 meses.

¡Ánimo, Miguel!".

Miguel Román, que este verano se ganó el dorsal del primer equipo durante la pretemporada, estaba viviendo un tramo clave de la temporada con presencia en el once de Claudio Giráldez. Titular en los últimos partidos le toca ahora parar y perderse lo que queda de temporada.