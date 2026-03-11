Fran Fuentes 11 MAR 2026 - 14:51h.

El entrenador explicó a su jugador la pregunta ante las risas de los medios de comunicación

Claudio Giráldez y Javi Rodríguez han dejado un momentazo muy divertido durante la rueda de prensa previa al partido del Celta de Vigo ante el Olympique de Lyon, correspondiente a la ida de octavos de final de la Europa League. Y es que, más allá de mostrar su orgullo por competir en Europa, han tenido un problema técnico. A la pregunta de un periodista francés sobre Endrick, el delantero cedido por el Real Madrid, el traductor no funcionaba. El técnico ha explicado la pregunta a su jugador, lo que ha desatado las risas en la sala de prensa.

La pregunta en específico hacia Claudio Giráldez era si, al conocer tan bien a Endrick, tendría preparado un plan especial para defenderle. Para Javi Rodríguez, si tenía miedo de enfrentarse con un jugador de su talla o si, por el contrario, suponía una motivación extra. Sin embargo, los traductores no terminaban de funcionar bien. En este sentido, el técnico lo hizo funcionar finalmente, aunque el futbolista seguía teniendo problemas.

"Te pregunta por Endrick. Primero tengo que contestar yo...", explicaba Claudio a Javi, lo que despertó las risas de los presentes en la sala de prensa. Sorprendido, el míster no perdió el hilo de la broma: "Tú repites lo que diga yo y ya está", le dijo. Eso sí, a la pregunta respondió con su puntería habitual: "Bueno, con respecto a Endrick, tenemos un conocimiento mayor porque estaba en LALIGA, porque nos hemos enfrentado el año pasado, nos ha hecho gol. De hecho, en la eliminatoria de Copa del Rey contra el Real Madrid, cambió un poco la eliminatoria desde su entrada, le dio mucho dinamismo. Es un jugador que tiene una capacidad de acelerar, de cambiar un partido en una acción brutal y que siempre está pensando en finalizar y en el gol", recordaba.

En este sentido, admitió que habría un plan para defenderle: "Eso obviamente tiene una vigilancia especial, como cualquier jugador tan diferencial en ese aspecto. Y creo que le viene bien la continuidad que está teniendo en Olympique para ir completándose, para ir asumiendo más responsabilidades y más minutos de los que a lo mejor tuvo en un equipo tan difícil de jugar como es el Real Madrid. Y es muy, muy joven y tiene mucha proyección", afirmó.

Después, fue él mismo quien le explicó a Javi Rodríguez la pregunta. El zaguero fue mucho más breve: "Sabemos el jugador que es de haber jugado contra él, como dijo el míster, con el Madrid. Es un jugador muy eléctrico, muy rápido. Intentar que no corra, intentar tenerlo vigilado y que no tenga su mejor día", sentenció.

Posteriormente le hicieron otra pregunta en francés y, esta vez, parece que funcionaba un poco mejor.