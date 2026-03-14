Joaquín Anduro 14 MAR 2026 - 14:31h.

Giráldez, ilusionado por el partido del Celta en casa del Betis

Giráldez confirma el motivo de las bajas del Celta y explica el bajón de Fer López: "Un proceso normal"

Compartir







El Celta de Vigo vuelve a La Cartuja 25 años después de la final de la Copa del Rey de 2001 para visitar al Real Betis en plena pelea por la quinta plaza y en una situación similar en medio de las eliminatorias de octavos de Europa League. Claudio Giráldez, en sala de prensa, se ha mostrado muy ilusionado por el encuentro y ha elogiado al equipo verdiblanco y a Manuel Pellegrini bromeando al pedirles que se centran en en competiciones europeas.

Claudio Giráldez, sobre el partido del Celta ante el Betis

Importancia del partido en la pelea por la quinta plaza: "Es que le doy importancia a todos los partidos. El que tengo delante es el que más. Es un partido muy atractivo y motivante. Necesitamos los tres puntos para sellar nuestra permanencia y podríamos colocarnos quintos. Creo que es difícil encontrar una motivación mayor para un partido y un escenario tan bonito como es La Cartuja. En este momento de la temporada estamos viendo que todo está siendo decisivo. Faltan 11 jornadas en un momento en el que todo se decide y estamos bien colocados y posicionados y con la sensación de que el equipo va evolucionando y estamos fuertes".

PUEDE INTERESARTE La nueva grada de Gol de Balaídos empieza a coger forma: nuevas imágenes

Dudas en el Betis: Tengo la sensación un poco parecida a la del Madrid que, siempre que jugamos contra ellos, todo el entorno habla de dudas y todos los años acaban consiguiendo sus objetivos y haciendo temporadas buenísimas. Pero el nivel de expectativa y exigencia es tan alto en ese tipo de equipos que siempre hay alguna duda del entorno. Están en octavos de final, llevan toda la temporada entre los cinco primeros con muchos años seguidos en Europa y una plantilla con mucha experiencia y recursos. Para mí es de las más potentes sin duda de la competición y, cuando acumulas cuatro partidos sin ganar, puede haber esas dudas pero es un equipo que está acostumbrado a convivir con este tipo de situaciones o de momentos en la temporada y de asimilarlos siempre con naturalidad estando siempre en una línea muy regular durante todo el año".

Cambio de jugar en el Benito Villamarín o La Cartuja: "Cambia que la gran mayoría no hemos jugado nunca allí. Yo estuve el año pasado viendo la final de Copa del Rey y el ambiente va a ser parecido porque es un estadio con mucha capacidad y un ambiente muy chulo. Es una afición que aprieta muchísimo y va a ser similar ero la diferencia es que muchos no hemos vivido un partido nuestro allí. Necesita de su proceso de adaptación pero me resulta complicado pensar en un escenario más difícil que el Benito Villamarín y seguro que La Cartuja está a la par".

PUEDE INTERESARTE Por qué han aparecido diez coches portugueses con las ruedas pinchadas en Balaídos

Más ilusión por pasar a cuartos en Europa League u optar al quinto puesto que podría dar Champions: "No sé, igual soy un poco tonto o motivado pero me motivan las dos cosas. No veo algo no motivante en lo que queda de temporada. Es que apetece muchísimo ir mañana a jugar contra el Betis y poder sumar tres puntos y competir contra uno de los mejores equipos de LALIGA y Europa. El año pasado estuvimos cerquita de poder ganar allí. Sabemos que en casa contra ellos pudimos ganar y perder, son partidos muy abiertos y tenemos muchas ganas de ganar el partido por los motivos que dije antes. Ya no sólo lo clasificatorio inmediato, nos motiva también estar en cuatros de final. Paso a paso, primero lo que tenemos delante, centrarnos mucho en este partido. Creo que la gente ya está en ese momento de la temporada que va muy rodada y todo les motiva de manera natural y vamos a aprovechar esa bala".

Comparación con el partido contra el Betis de la primera vuelta: "Tenemos calendarios parejos este año. Los dos partidos llegan en un momento justo en cuanto a recuperación, lo que hace que te iguale la situación. A partir de ahí, habrá similitudes por las plantillas y por venir los dos con una carga de minutos parecida pero es un momento muy distinto de la temporada. Estamos en el momento decisivo afrontando prácticamente los últimos 10 partidos de LALIGA y los dos equipos en Europa. Veremos quién se puede imponer".

Entrenador más joven de Primera durante dos años y duelo ante Pellegrini, el más veterano: "No me hace ni estar especialmente orgulloso ni lo veo como algo negativo. Creo que es poco habitual que entrenadores con mi edad estemos en Primera División, cosa que valoro mucho por la oportunidad que tuve en su día. Aprovecho también para que no se juzgue la edad ni para bien ni para mal de los entrenadores, sino la capacidad y que se den oportunidades a entrenadores con menos cartel. También le doy mucho valor a que Manuel siga entrenando y consiguiendo objetivos con una idea muy reconocible durante tantos años. No creo que tenga importancia para bien ni para mal, sino la capacidad y lo que tú aportes a los equipos".

Vuelta a La Cartuja 25 años después de la final de Copa de 2001: "Tenía 12 o 13 años. Lo recuerdo como un día ilusionante y triste pero no tiene nada que ver el rival. Sí el escenario y tampoco porque ahora es bastante distinta La Cartuja. Esperamos volvernos con un recuerdo mejor y también es uno de los días más señalados de la historia del Celta y también una parte bonita porque es una final de la Copa del Rey. Tiene mucho mérito haber estado allí y tenemos que quedarnos con esa parte de valor".

Lo especial de Sevilla por haber debutado en Primera: "Es una ciudad marcada para mí, ya no sólo por el debut sino porque hemos tenido partidos muy bonitos allí siempre. En este caso, también de los primeros partidos fue jugar con el Betis en el Villamarín y volver a enfrentarnos al Betis y en esta situación en la que estamos ahora tiene mucho valor y lo vamos a intentar disfrutar, competir y ganar".

Qué le puede pasar por la cabeza a Pellegrini entre LALIGA y Europa: "Creo que la idea es que se centre en Europa. Lo que le diría es eso (risas). No sé qué le pasa por la cabeza. Creo que tiene mucha experiencia en gestionar dos o tres competiciones y no tengo nada que decirle yo a él de cómo hacerlo. Nos podría dar un clinic él a nosotros de cómo gestionarlo y creo que tiene la tranquilidad de afrontar muy bien ese tipo de situaciones y saber que todavía quedan 11 partidos en liga y que, evidentemente, son los máximos favoritos para entrar entre los cinco primeros al acabar LALIGA por historia, plantilla, nivel, regularidad durante LALIGA... ¿Lo que quiero? Ojalá se despisten con Europa y ojalá le pongan toda la carne en el asador al partido de Europa pero no creo que se equivoquen en eso".