La Premier League se la pega en Europa mientras LALIGA se pone de cara la plaza extra en Champions

Joaquín Anduro 13 MAR 2026 - 22:17h.

Una sola victoria en nueve partidos para los clubes de la Premier League

España toma más ventaja en la lucha por la plaza extra para la Champions: así va la clasificación

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Esta semana ha contado con los partidos de ida de octavos de final tanto en la Champions como en la Europa League y la Conference con un resultado sorprendente por parte de los equipos ingleses. Una sola victoria de los nueve clubes en liza de la Premier League que, además, ha sufrido algún que otro varapalo de sus grandes mientras LALIGA se acerca a la plaza extra europea en una jornada positiva por lo general para los españoles.

Los equipos de LALIGA EA Sports han logrado en esta primera parte de los octavos de final tres victorias, dos empates y una derrota para alcanzar los 18.406 puntos en el Coeficiente UEFA 25/26. En esta semana se ha producido el adelantamiento español a Alemania en la tabla con la que optar a una plaza extra en la Champions League de cara a la próxima temporada.

La Premier League está ya muy lejos en el liderato por la primera de estas dos plazas adicionales a pesar de la mala semana de los nueve clubes ingleses participantes ya que ninguno de ellos ha caído aún. El único que ganó fue el Aston Villa en su visita al Lille en la Europa League con gol de Ollie Watkins para reafirmarse en el principal favorito a llevarse el trofeo.

El otro participante inglés en la segunda competición europea, el Nottingham Forest, cayó por 0-1 ante el Midtjylland y, en Conference, el Crystal Palace no pasó del 0-0 en casa frente al AEK Larnaca de Javi Rozada. Dos resultados en la tónica de lo que han mostrado en Premier durante todo este año y que complican el futuro de ambos clubes, que se preveía más longevo, sobre todo por parte de los eagles.

En la Champions League, ninguno de los seis (récord) en octavos de final logró el triunfo y apenas dos de ellos se llevaron un empate. El Arsenal, que igualó al Bayer Leverkusen en Alemania marcando el 1-1 en el minuto 89, es el único que se puede destacar como positivo para la vuelta ya que el Newcastle corrió en casa un guion parecido frente al Barcelona gracias al gol de Lamine Yamal de penalti, como en el BayArena.

El Manchester City vio cómo Fede Valverde arrasaba con un hat-trick en el Santiago Bernabéu para el 3-0 del Real Madrid al igual que, también en la capital de España, el Atlético goleó 5-2 a un Tottenham en caída libre y con la amenaza del descenso a la Championship. El Chelsea sufrió la venganza del PSG por la final del Mundial de Clubes de la mano de un 5-2 en el Parque de los Príncipes y, en el otro encuentro, el Liverpool volvió a perder por 1-0 en casa del Galatasaray, como en la fase liga.

Paso adelante de LALIGA EA Sports en la pelea por la plaza extra en Europa

Estos resultados contrastan con la buena semana de los clubes españoles en competiciones europeas que han permitido a LALIGA EA Sports superar a la Bundesliga. En la Champions League, además, con duelos directos ante los ingleses y los ya mencionados triunfos de Real Madrid y Atlético de Madrid y el empate del Barça con el que ser optimistas para la vuelta.

En la Europa League, el Real Betis fue el único en caer derrotado con su 1-0 en la visita al Panathinaikos y, el Celta de Vigo, también sufrió el 1-1 de Endrick para el Olympique de Lyon en los últimos minutos. Mejor le fueron las cosas al Rayo Vallecano, que encauzó la eliminatoria gracias al triunfo por 1-3 en casa del Samsunspor con Alemao como estrella.