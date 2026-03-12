Ganó a City y Atleti, se cargó al Inter y acaba de golear al Sporting

Así quedarían los cuartos de final de la Champions League a falta de los partidos de vuelta

El Bodo/Glimt se ha convertido por méritos propios en la gran sorpresa de esta edición de la Champions League. Ese equipo que cae bien, ese equipo que arranca el curso como un gran desconocido y acaba colgándose el cartel de 'revelación'. Un equipo que goleó este miércoles al Sporting CP (3-0) en la ida de octavos de final, que empieza a acariciar los cuartos y que suma nada menos que cinco victorias consecutivas.

Cabe recordar que el cuadro noruego se plantó en la jornada 6 de la Fase Liga de la Champions con sólo 2 puntos. Tenía que visitar Dortmund, recibir al Manchester City y visitar al Atlético. No había ganado ningún partido y estaba virtualmente eliminado de la competición. Y entonces, empezó a surgir el milagro.

El espectacular camino del Bodo/Glimt en la Champions League

Lograron un meritorio empate el Dortmund (2-2) en la jornada 6, firmaron una goleada histórica ante el Manchester City (3-1) en la jornada 7 y asaltaron el Metropolitano (1-2) en la jornada 8, dejando a los rojiblancos sin billete directo a octavos. Cerraron la Fase Liga con 9 puntos y en 23ª posición, metiéndose in extremis en el playoff. Y allí les tocó nada menos que el Inter, actual subcampeón.

A base de fútbol, fe y mucho trabajo, el Bodo endosó un contundente 3-1 al Inter en el partido de ida. Todo invitaba a pensar en una posible remontada en San Siro, pero los noruegos no sólo mantuvieron el tipo, sino que volvieron a ganar y se marcharon de Milán con otro triunfo: 1-2.

Les sonrió el sorteo de octavos, emparejados con el Sporting CP y por el lado amable del cuadro. Este miércoles, de nuevo, volvieron a hacer historia y ganaron 3-0 al equipo lisboeta. El martes que tiene tendrán que defender los tres goles de ventaja en el Jose Alvalade, pero la ilusión por estar entre los ocho mejores equipos de Europa está desatada tras firmar nada menos que cinco victorias seguidas ante rivales de primer nivel.

Si aguantan en Lisboa, su rival saldrá del Arsenal-Leverkusen, cuyo partido de ida acabó 1-1. Los gunners parecen un rival más complicado de batir, mientras que los alemanes podrían ser algo más factibles. En el hipotético caso de llegar a semifinales, se medirían al vencedor de un posible cruce entre Atlético de Madrid y Barcelona. Y si llegan, que evidentemente no será sencillo, tendrían motivos para alargar un sueño con el que nadie contaba en diciembre.