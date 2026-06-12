Fran Fuentes 12 JUN 2026 - 18:06h.

Primero se citarán a una conciliación previa para intentar que el presidente del Real Madrid se retracte

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El FC Barcelona anuncia que ha emprendido acciones legales contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tras sus declaraciones en la famosa rueda de prensa celebrada el pasado 12 de mayo, en la que reveló la convocatoria de elecciones a la presidencia. El club ha citado a una conciliación previa al máximo mandatario blanco por un presunto delito de calumnias tras sus palabras en alusión al 'Caso Negreira', en el que se estudia la supuesta corrupción deportiva del conjunto azulgrana. De este modo, primero se le citará a una conciliación donde se le instará a rectificar sus palabras. Si esto no sucede, el club barcelonista informa de que procederá a interponer una "querella criminal".

Durante esa rueda de prensa, Florentino Pérez calificó de escándalo lo sucedido con el 'Caso Negreira', y afirmó que el club estaba recogiendo toda la documentación para denunciar al club azulgrana: "Estamos preparando un dossier de 500 páginas que presentaremos a la UEFA. Aunque el presidente de los árbitros diga qué debemos olvidarlo, no lo haremos. El 'Caso Negreira' es el mayor caso de corrupción en la historia del futbol. Hemos tenido que escuchar al presidente del comité de árbitros diciendo que son cosas que tenemos que olvidar. ¿Pero cómo lo vamos a olvidar? Yo he ganado siete Champions y siete Ligas, y miren, tenía que haber ganado 14, las otras me las han robado. Esta temporada, sin ir más lejos, nos han quitado 18 puntos. Si algunos ven Real Madrid Televisión, lo habrán podido comprobar. Y yo esto no me lo puedo callar", afirmó el mandatario blanco.

Ahora, según explicó la entidad azulgrana en un comunicado, la finalidad de esta demanda es que Florentino Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que, a juicio del club, fueron realizadas “con conocimiento de su falsedad” y resultan “calumniosas y ofensivas” para la imagen y reputación de la institución. De este modo, el FC Barcelona añadió que, en caso de que la demanda de conciliación no prospere o no sea atendida en los términos que considera oportunos, procederá a presentar la correspondiente querella criminal.