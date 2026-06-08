Florentino Pérez recibe al Papa León XIV en el Bernabéu y le entrega dos obsequios

El presidente electo del Real Madrid hizo de anfitrión en su estadio

Las consecuencias del ofertón de 150 millones de Florentino: salidas importantes

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Florentino Pérez ejerce de anfitrión. El presidente electo del Real Madrid ha recibido este lunes al Papa León XIV en el Santiago Bernabéu, donde se ha realizado un evento multitudinario ante cerca más de 65.000 fieles. Florentino mostró a Robert Francis Prevost las Champions League ganadas por el equipo de fútbol y, de camino, le dio dos obsequios en clave madridista.