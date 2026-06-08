Javi Rayo 08 JUN 2026 - 14:40h.

El Real Madrid podría superar los 200 millones de gasto este verano

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El madridismo cuenta las horas para saber quién es el jugador por el que Florentino Pérez hará la ya archifamosa oferta de los 150 millones de euros. Tras ser reelegido presidente, Pérez gastará los millones que el Real Madrid lleva ahorrando estos últimos veranos. Pero como es obvio, para cuadrar las cuentas, tendrá que haber ventas, y alguna podría ser bastante dolorosa.

¿Qué jugadores del Real Madrid podrían salir este verano?

Aunque las cuestas del Real Madrid viven un buen momento económico, no se puede gastar sin ingresar. Basta con coger papel, boli y calculadora para ver que Florentino Pérez va a gastar más de 200 millones de euros este verano. Los 20 de Dumfries, los 20 de prima fichaje de Konaté, los 15 de la cláusula liberatoria de José Mourinho, los 9 de traer de vuelta a Nico Paz y la guinda del pastel, los 150 kilos -que pueden acabar siendo más- con los que Florentino Pérez quiere cerrar el mercado veraniego. Y eso, si no salta alguna sorpresa más, cabe recordar que el Madrid busca lateral y el nombre de Cucurella no para de sonar.

Y para cuadrar todos esos números no queda otra que vender. Con Vinicius y Mbappé intocables y un Rodrygo que no tiene cartel por su lesión de larga duración, otros actores secundarios entran en escena. Gonzalo, Asencio, Camavinga, Ceballos, Fran García... Todos ellos podrían dejar un gran montante en las arcas madridistas, pero sigue haciendo falta un gran nombre. Fede Valverde, Brahim Díaz o Tchouameni está bien valorados y muchos clubes de la Premier estarían dispuestos a romper la banca por ellos. Una venta traumática que solucionaría de un plumazo las cuentas del club blanco.

El Real Madrid no tiene el problema de otros clubes y no necesita forzar salidas para acometer fichajes. Muy probablemente, Florentino Pérez anunciará los fichajes y con el paso del verano se irán produciendo las salidas hasta dejar la plantilla bien cuadrada de cara al mes de septiembre.