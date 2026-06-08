Fran Duarte Madrid, 08 JUN 2026 - 10:56h.

El jefe arbitral de la FIFA explica los cambios más polémicos de cara al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá

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No queda nada para que comience el Mundial y algunas de las dudas más importantes involucran a los árbitros y al VAR. Precisamente, la FIFA está probando algunos de los cambios anunciados por la IFAB y que van a tener su gran puesta de largo durante el torneo más importante del planeta. Por eso Pierluigi Collina, jefe arbitral de la FIFA y responsable de seleccionar a los árbitros que pitaran durante los partidos del Mundial 2026, ha querido explicar los motivos de estos cambios.

Pierluigi Collina analiza los cambios que se implementaran en el Mundial

Lo primero que ha querido aclarar es por qué España tiene menos árbitros convocados para el torneo. “Como comprenderá, no puedo hablar de materias específicas y situaciones concretas de su país. Otros países están en los mismos casos. Lo que sí diré es que hemos seleccionado a los árbitros que entendemos que están más preparados para las técnicas de este torneo”.

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Para ser más práctico, Collina ha introducido todos los cambios arbitrales que se van a vivir en el Mundial. “Se sacará tarjeta roja al jugador que se tape la boca cuando está en confrontación con otro y a los jugadores que abandonen el campo sin permiso o al entrenador que inste a ello. En los saques de puerta, si hay un retraso de 5 segundos después de la advertencia arbitral, se pitará córner. Lo mismo en saques de banda. Cuando haya cambios, un jugador deberá irse en 10 segundos del campo; de lo contrario, su sustituto no podrá entrar hasta un minuto después. Un lesionado que requiera atención médica deberá estar 60 segundos fuera si es atendido”, responde el responsable arbitral de la FIFA.

También habrá novedades con el VAR. “Las segundas amarillas que acarreen expulsión se podrán revisar en el VAR. También los córners claros equivocados antes de que se saquen. No tiene sentido que, si todo el mundo ve que no es córner, se dé córner. Pasó en el Barça-Atlético de Champions y, antes de que se reanudara el juego, todos los futbolistas sobre el campo aceptaron el cambio de decisión. Imagínese que un equipo pierde el torneo por un córner fake”, responde Collina haciendo referencia a ese polémico córner durante la eliminatoria de Champions entre el Barça y el Atleti.

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Dos cambios que pueden acarrear polémicas

Otro de los cambios más novedosos es la posibilidad de pitar falta por un bloqueo o agarrón antes incluso de que esté el balón en juego. “Era una inquietud de la IFAB. Es injusto dar gol cuando un jugador no puede defender porque ha recibido una falta antes de un saque, aunque no esté el balón en juego. Se producen bloqueos en las áreas. Pasa muy poco, pero ocurrió recientemente en un Inglaterra - Uruguay. Estamos convencidos de que estos goles no se pueden dar. Nadie se puede oponer a eso”. Aunque existe algo de preocupación por el tiempo que se puede perder en estas revisiones, Collina tranquiliza y asegura que “no van a ser revisiones largas” y si no es una jugada clara “se deja la decisión final”.

Tampoco ha evitado hablar de la ‘ley Vinicius’ y si está de acuerdo con la FIFA sobre que esto puede alterar la libertad de expresión sobre el césped. “Entendemos que hay jugadores que son amigos y que hablan entre ellos, y eso podrán seguir haciéndolo con la boca tapada. La aplicación de la nueva norma será cuando haya una clara confrontación. Si la norma queda clara para todo el mundo, no lo harán”, responde Pierluigi.

Por último, ha remarcado que sigue adelante con sus dos obsesiones: las pérdidas de tiempo y el juego duro. “Queremos limpiar los partidos lo máximo posible de cualquier tipo de interrupciones, de esas cosas que lo ensucian. Estamos tratando de reducir las interrupciones”, comenta y asegura que serán muy estrictos con las faltas peligrosas como ya lo fueron en 2022. “No es una cuestión mía, es del fútbol. Se trata de proteger a los jugadores. Mantenerlos sanos. Ser estrictos y mantener la salud de los jugadores. Todos los aficionados quieren ver a los mejores futbolistas haciendo jugadas y no recuperándose de sus lesiones”.