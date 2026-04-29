El nuevo requisito de la FIFA que pondría en jaque a todos los equipos de LALIGA

Jorge Morán 29 ABR 2026 - 11:04h.

El Consejo de la FIFA se ha reunido para estudiarlo

La posible nueva norma de la FIFA con las tarjetas que beneficiará el espectáculo en el Mundial 2026

Compartir







En su idea de innovar y revolucionar el fútbol como lo conocemos en la actualidad, el Consejo de la FIFA podría meter en problemas a muchos equipos tanto en LALIGA EA SPORTS, como en el fútbol mundial. Mientras algunos cambios en las normas, sobre todo a la hora del arbitraje, son asequibles por los clubes y aceptados por los aficionados, su última idea supondría un contratiempo para muchas plantillas.

En un fútbol cada vez más acostumbrado a los talonarios, con fichajes millonarios que impiden el crecimiento de los canteranos, la FIFA ha tomado una decisión para acabar con esto. Aunque no es oficial y todavía se está estudiando, el consejo celebrado en Vancouver (Canadá) aprobó por una unanimidad un proceso de consulta de una nueva norma llamada 'rookies'.

PUEDE INTERESARTE La última hora de la clasificación por la plaza extra Champions: Alemania pierde y España avanza

La nueva norma que pondrá en jaque a LALIGA

Según las informaciones del diario AS, la idea del Consejo de la FIFA es establecer una nueva ley obligatoria que exija a los equipos de todo el mundo a contar siempre con mínimo un jugador formado en la cantera, que esté entre la categoría sub20 o sub21, sobre el terreno de juego.

Aunque no se presentará hasta el próximo año en el Consejo de la FIFA, esta idea revolucionaria pondría en jaque a muchos de los equipos de LALIGA EA SPORTS, exigiendo un cambio en muchas de sus plantillas de cara a los torneos más importantes del mundo.

Una iniciativa con la que la FIFA quiere incentivar la apuesta por los futbolistas jóvenes, exigiendo a los equipos a tener un futbolista joven sobre el terreno de juego. Una propuesta que, según Aritz Gabilondo, ya se está realizando en algunas competiciones del mundo.

¿Qué jugadores cumplirían esta norma en LALIGA?

Si nos ponemos a analizar a los equipos de LALIGA EA SPORTS, algunos clubes contarían con verdaderos problemas para cumplir esta norma, mientras en otros ya tendrían a canteranos convirtiéndose en estrellas. ElDesmarque te trae la lista de los futbolistas jóvenes que podrían cumplir la regla esta temporada: